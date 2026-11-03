LIVE : ఆంధ్రప్రదేశ్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : November 3, 2026 at 8:47 AM IST
AP Municipal Results 2026 Live : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలో పురాధీశులు ఎవరో తేల్చే ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. మేయర్, ఛైర్పర్సన్ పీఠం కోసం బరిలో నిలబడిన 520 మంది కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్ల హోదా కోసం పోటీపడిన 10,105 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని తేల్చేందుకు 60 లక్షల మంది ఓటర్లు ఇచ్చిన తీర్పు కోసం లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. రాత్రి 8 గంటల్లోగా ఫలితాలు ప్రకటించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ మేరకు 138 కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికలు జరిగిన 13 మేయర్ స్థానాలకు గాను కూటమి నుంచి టీడీపీ 10 చోట్ల, జనసేన 2 స్థానాల్లో, బీజేపీ ఒకచోట పోటీ చేశాయి. వైసార్సీపీ 13చోట్లా పోటీకి దిగింది. 87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు గాను 17చోట్ల ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 70 ఛైర్పర్సన్ స్థానాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు 49చోట్ల, జనసేన నుంచి 17 స్థానాల్లో, బీజేపీ నుంచి నాలుగు స్థానాల్లో అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు 70 చోట్లా పోటీ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం తాము చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలే గెలిపిస్తాయని ధీమాగా ఉంది. కొన్నిచోట్లయినా గట్టి పోటీనిస్తామని వైఎస్సార్సీపీ లెక్కలు వేస్తోంది.
AP Municipal Results 2026 Live : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలో పురాధీశులు ఎవరో తేల్చే ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. మేయర్, ఛైర్పర్సన్ పీఠం కోసం బరిలో నిలబడిన 520 మంది కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్ల హోదా కోసం పోటీపడిన 10,105 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని తేల్చేందుకు 60 లక్షల మంది ఓటర్లు ఇచ్చిన తీర్పు కోసం లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. రాత్రి 8 గంటల్లోగా ఫలితాలు ప్రకటించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ మేరకు 138 కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికలు జరిగిన 13 మేయర్ స్థానాలకు గాను కూటమి నుంచి టీడీపీ 10 చోట్ల, జనసేన 2 స్థానాల్లో, బీజేపీ ఒకచోట పోటీ చేశాయి. వైసార్సీపీ 13చోట్లా పోటీకి దిగింది. 87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు గాను 17చోట్ల ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 70 ఛైర్పర్సన్ స్థానాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు 49చోట్ల, జనసేన నుంచి 17 స్థానాల్లో, బీజేపీ నుంచి నాలుగు స్థానాల్లో అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు 70 చోట్లా పోటీ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం తాము చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలే గెలిపిస్తాయని ధీమాగా ఉంది. కొన్నిచోట్లయినా గట్టి పోటీనిస్తామని వైఎస్సార్సీపీ లెక్కలు వేస్తోంది.