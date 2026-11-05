LIVE : ఏపీలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:08 AM IST
AP MPTC ZPTC Polling Live : ఏపీ వ్యాప్తంగా మండల, జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 77 జడ్పీటీసీ, 2051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. నేడు 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు మొత్తం 21,012 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మున్సిపల్ నామినేషన్లు, మున్సిపల్ పోలింగ్ సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న ఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పరిషత్ పోలింగ్కి గట్టి పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పల్నాడు, నంద్యాల, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఏపీఎస్పీకి చెందిన 111 ప్లటూన్ల అదనపు బలగాలను మోహరించారు. మొత్తం 16,064 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సీసీటీవీ నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఆరు వేల కేంద్రాల్లో వెబ్క్యాస్టింగ్, 6,507 కేంద్రాల్లో వీడియోగ్రఫీ ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 1,016,18 బ్యాలెట్ బాక్సులు వినియోగిస్తున్నారు. నామినేషన్లు వేయని కారణంగా వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో సుగుమంచిపల్లి, కొండాపురం ఎంపీటీసీ స్థానాలకు, నామినేషన్లన్నీ తిరస్కరించిన కారణంగా నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలం కృష్ణగిరి ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించట్లేదు.
AP MPTC ZPTC Polling Live : ఏపీ వ్యాప్తంగా మండల, జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 77 జడ్పీటీసీ, 2051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. నేడు 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు మొత్తం 21,012 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మున్సిపల్ నామినేషన్లు, మున్సిపల్ పోలింగ్ సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న ఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పరిషత్ పోలింగ్కి గట్టి పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పల్నాడు, నంద్యాల, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఏపీఎస్పీకి చెందిన 111 ప్లటూన్ల అదనపు బలగాలను మోహరించారు. మొత్తం 16,064 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సీసీటీవీ నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఆరు వేల కేంద్రాల్లో వెబ్క్యాస్టింగ్, 6,507 కేంద్రాల్లో వీడియోగ్రఫీ ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 1,016,18 బ్యాలెట్ బాక్సులు వినియోగిస్తున్నారు. నామినేషన్లు వేయని కారణంగా వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో సుగుమంచిపల్లి, కొండాపురం ఎంపీటీసీ స్థానాలకు, నామినేషన్లన్నీ తిరస్కరించిన కారణంగా నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలం కృష్ణగిరి ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించట్లేదు.