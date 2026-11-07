LIVE : ఏపీ ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : November 7, 2026 at 8:54 AM IST
AP Local Body Election Results Live : ఏపీవ్యాప్తంగా పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. మొత్తం ఎంపీటీసీ స్థానాలు 9,821 కాగా 2,051 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 7,767 స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. అలాగే మొత్తం జడ్పీటీసీ స్థానాలు 659 కాగా 77 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 582 స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2 కోట్ల 61 లక్షల 52 వేల 377 మంది ఓటర్లలో దాదాపు 1.85 కోట్ల మంది ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. 70.72 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. వీరి భవితవ్యం ఓట్ల లెక్కింపుతో తేలనుంది. 365 కేంద్రాల్లో 39,694 మంది సిబ్బంది ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు. లెక్కింపు కేంద్రాల వద్ద 40,679 మందితో పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. కేంద్రం లోపల, బయట సీసీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఫుటేజ్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయిన 60 రోజుల వరకు భద్రపరుస్తుంది. అలాగే ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీల ఓట్ల లెక్కింపునకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.
AP Local Body Election Results Live : ఏపీవ్యాప్తంగా పరిషత్ ఎన్నికల కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. మొత్తం ఎంపీటీసీ స్థానాలు 9,821 కాగా 2,051 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 7,767 స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. అలాగే మొత్తం జడ్పీటీసీ స్థానాలు 659 కాగా 77 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 582 స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2 కోట్ల 61 లక్షల 52 వేల 377 మంది ఓటర్లలో దాదాపు 1.85 కోట్ల మంది ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. 70.72 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. వీరి భవితవ్యం ఓట్ల లెక్కింపుతో తేలనుంది. 365 కేంద్రాల్లో 39,694 మంది సిబ్బంది ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు. లెక్కింపు కేంద్రాల వద్ద 40,679 మందితో పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. కేంద్రం లోపల, బయట సీసీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఫుటేజ్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయిన 60 రోజుల వరకు భద్రపరుస్తుంది. అలాగే ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీల ఓట్ల లెక్కింపునకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.