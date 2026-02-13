ETV Bharat / Videos

Choose ETV Bharat

Andhra Pradesh Legislative Council Live: నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్​ బడ్జెట్ సమావేశాలు ​రెండో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. గురువారం గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై శాసన మండలిలో అధికార, విపక్షాల మధ్య వాడీ వేడీ చర్చ జరిగింది. పరస్పరం సవాళ్లు ప్రతిసవాళ్లతో సభ దద్దరిల్లింది. గవర్నర్ ప్రసంగంలోని అంశాలపై వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు విమర్శలు చేయగా ఆరోపణలను అధికారపార్టీ సభ్యులు దీటుగా తిప్పి కొట్టారు. ఆరోపణలు నిరూపించేందుకు తాము సిద్దమని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు సవాల్ విసరగా, దమ్ముంటే నిరూపించాలని దీనికి తాముసైతం సిద్దమని అధికారపార్టీ నేతలు ప్రతిసవాల్ విసిరారు. ప్రశ్నోత్తరాల అనంతరం శాసన మండలిలో గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై మండలి ఛైర్మన్ కొయ్యె మోషేను రాజు చర్చ చేపట్టారు. 

గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై సీఎం చంద్రబాబు చర్చిస్తున్నారు. బీఏసీలో నిర్ణయాలను మండలికి సమర్పించారు. గవర్నర్‌ ప్రసంగంపై ధన్యవాద ప్రతిపాదనకు అసెంబ్లీ  ఆమోదం తెలపింది. ప్రభుత్వం శాసనసభలో నేడు మూడు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనుంది. ప్రస్తుతం నేటి శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

