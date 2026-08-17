LIVE: ఏపీ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL SESSIONS
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 12:35 PM IST
AP Legislative Council Session 2026 Live : ఏపీ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రతి ఇంటికీ పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ కనెక్షన్లపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. రేవుల ప్రైవేటీకరణ, జల్జీవన్ మిషన్లో సాంకేతిక సమస్యలపై మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. విద్యుత్ బస్సుల ప్రైవేటీకరణ, ఇళ్ల స్థలాలకు భూసేకరణలో అక్రమాల, సామాజిక భద్రతా పింఛన్లు, డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ బిల్లుల చెల్లింపులు, కొవిడ్ కేసులు, ఆక్వా రైతుల సంక్షేమం, పంటల బీమా ప్రీమియం వంటి తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. మరోవైపు స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడి అధ్యక్షతన శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ(బీఏసీ) భేటీ కానుంది. సమావేశాలు ఎన్ని రోజులపాటు నిర్వహించాలి? ఏయే అంశాలపై చర్చించాలి? వంటి అంశాలపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సమావేశాలు నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
AP Legislative Council Session 2026 Live : ఏపీ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రతి ఇంటికీ పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ కనెక్షన్లపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. రేవుల ప్రైవేటీకరణ, జల్జీవన్ మిషన్లో సాంకేతిక సమస్యలపై మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. విద్యుత్ బస్సుల ప్రైవేటీకరణ, ఇళ్ల స్థలాలకు భూసేకరణలో అక్రమాల, సామాజిక భద్రతా పింఛన్లు, డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ బిల్లుల చెల్లింపులు, కొవిడ్ కేసులు, ఆక్వా రైతుల సంక్షేమం, పంటల బీమా ప్రీమియం వంటి తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. మరోవైపు స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడి అధ్యక్షతన శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ(బీఏసీ) భేటీ కానుంది. సమావేశాలు ఎన్ని రోజులపాటు నిర్వహించాలి? ఏయే అంశాలపై చర్చించాలి? వంటి అంశాలపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సమావేశాలు నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.