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LIVE: శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - శాసనమండలి సమావేశాలు లైవ్

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AP Legislative Council 2026 Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 10:12 AM IST

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Updated : August 18, 2026 at 11:56 AM IST

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AP Legislative Council Session 2026 Live : అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉభయసభల్లో ప్రభుత్వం పలు బిల్లులను ప్రవేశపెట్టంది. సభా వ్యవహారాల సలహా కమిటీ (బీఏసీ) నివేదికలను సభ ముందు ఉంచింది. "సూపర్ సిక్స్ - ప్రజా సంక్షేమం" అంశం పై శాసనసభలో లఘు చర్చ జరుగుతోంది. శాసనమండలిలో మున్సిపల్ చట్టాల సవరణ బిల్లును మంత్రి నారాయణ ప్రవేశపెట్టారు. శాసనమండలిలోనూ నేడు ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల మూసివేత పై సభ్యులు అడిగే ప్రశ్నలకు మంత్రులు బదులిస్తున్నారు. వాణిజ్య పన్ను బకాయిలు, కరవు మండలాలు, పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ల పై సమాధానం ఇస్తున్నారు. వక్ఫ్ భూముల కేటాయింపు, లేబర్ అడ్డాలు, నేతన్నల సేవలో పథకం పై చర్చ జరుగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు సలహాలు, జీవో 3 పునరుద్ధరణ, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పైనా మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శాసనమండలి సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్షప్రసారం ఈటీవీ భారత్ ద్వారా వీక్షిద్దాం.

AP Legislative Council Session 2026 Live : అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉభయసభల్లో ప్రభుత్వం పలు బిల్లులను ప్రవేశపెట్టంది. సభా వ్యవహారాల సలహా కమిటీ (బీఏసీ) నివేదికలను సభ ముందు ఉంచింది. "సూపర్ సిక్స్ - ప్రజా సంక్షేమం" అంశం పై శాసనసభలో లఘు చర్చ జరుగుతోంది. శాసనమండలిలో మున్సిపల్ చట్టాల సవరణ బిల్లును మంత్రి నారాయణ ప్రవేశపెట్టారు. శాసనమండలిలోనూ నేడు ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల మూసివేత పై సభ్యులు అడిగే ప్రశ్నలకు మంత్రులు బదులిస్తున్నారు. వాణిజ్య పన్ను బకాయిలు, కరవు మండలాలు, పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ల పై సమాధానం ఇస్తున్నారు. వక్ఫ్ భూముల కేటాయింపు, లేబర్ అడ్డాలు, నేతన్నల సేవలో పథకం పై చర్చ జరుగుతోంది. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు సలహాలు, జీవో 3 పునరుద్ధరణ, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పైనా మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం శాసనమండలి సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్షప్రసారం ఈటీవీ భారత్ ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : August 18, 2026 at 11:56 AM IST

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AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
LEGISLATIVE COUNCIL SESSION LIVE
శాసనమండలి సమావేశాలు లైవ్
AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

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