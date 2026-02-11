LIVE: ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP ASSEMBLY SESSION LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 10:01 AM IST|
Updated : February 11, 2026 at 11:04 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Assembly Session LIVE: రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి రోజైన నేడు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగించారు. ఈ నెల 14న వార్షిక బడ్జెట్ను ఉభయసభల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ, పరకామణి వ్యవహారంతోపాటు పెట్టుబడులు, సంస్కరణలు వంటి 23 ప్రాధాన్య అంశాలపై చర్చించేందుకు అధికార పక్షం సిద్ధమైంది. మార్చి 12 వరకు సమావేశాలు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. గవర్నర్ ప్రసంగం వరకూ హాజరయ్యేందుకు 11 సభ్యులతో కూడిన వైఎస్సార్సీపీ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. అసెంబ్లీకి సభ్యుల హాజరుపై స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తుంది. ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ డిజిటల్ విధానంలోనే సంతకాలు తీసుకోనున్నట్లు స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు. నేటి నుంచి డిజిటల్ విధానంలోనే ఎమ్మెల్యేల సంతకాలు, హాజరు ఉంటుందని సమాచారం. ప్రస్తుతం నేటి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Andhra Pradesh Legislative Assembly Session LIVE: రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి రోజైన నేడు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగించారు. ఈ నెల 14న వార్షిక బడ్జెట్ను ఉభయసభల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ, పరకామణి వ్యవహారంతోపాటు పెట్టుబడులు, సంస్కరణలు వంటి 23 ప్రాధాన్య అంశాలపై చర్చించేందుకు అధికార పక్షం సిద్ధమైంది. మార్చి 12 వరకు సమావేశాలు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. గవర్నర్ ప్రసంగం వరకూ హాజరయ్యేందుకు 11 సభ్యులతో కూడిన వైఎస్సార్సీపీ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. అసెంబ్లీకి సభ్యుల హాజరుపై స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తుంది. ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ డిజిటల్ విధానంలోనే సంతకాలు తీసుకోనున్నట్లు స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు. నేటి నుంచి డిజిటల్ విధానంలోనే ఎమ్మెల్యేల సంతకాలు, హాజరు ఉంటుందని సమాచారం. ప్రస్తుతం నేటి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.