Live: అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 9:04 AM IST
AP Assembly Session Today Live : నేడు 14వ రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. శాసనసభలో నేడు రెండు బిల్లులు ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. మంత్రి నారా లోకేశ్ జేఎన్టీయూ సవరణల బిల్లు ప్రవేశ పెట్టారు. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి మోటారు వాహనాల పన్ను విధింపు సవరణ బిల్లు ప్రవేశ పెట్టారు. కోనసీమ అంబేద్కర్ జిల్లా సెంట్రల్ డెల్టాలో 344 నిబంధన కింద మురుగు నీటి పారుదల వ్యవస్థపై చర్చ కొనసాగుతోంది. శాఖల వారీగా బడ్జెట్ పద్దులపై చర్చ సహా ఆమోదం పొందాయి. మంత్రులు పవన్ కల్యాణ్, నారాయణ పురపాలక, పంచాయితీ రాజ్ శాఖకు సంబంధించిన పద్దులపై ప్రవేశ పెట్టిన చర్చలో పాల్గొన్నారు. మంత్రులు సత్యకుమార్ యాదవ్, కొల్లు రవీంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ, గనులు శాఖలపై వార్షిక నివేదికలు సమర్పించారు. మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు.
అసెంబ్లీలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాల్లో విజయనగరంలో వేణుగోపాలపురం వద్ద సబ్ స్టేషన్, పాక్షికంగా పూర్తయిన అంగన్ వాడి భవనములు, రాష్ట్రంలో స్వాధీనం చేసుకున్న బాణాసంచ, తోటపల్లి ఎడమ కాలువ ఆధునికీకరణ పై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. కుందు నదిపై ఎత్తిపోతల పథకం, బాలికల సంక్షేమ వసతి గృహాలలో భద్రతా చర్యలు, సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాలలో మౌలిక ససదుపాయాలు, అంగన్ వాడి కేంద్రాలలో మౌలిక సదుపాయాలు, తదితర ప్రశ్నలకు అమాత్యులు సమాధానాలు చెప్పారు. ప్రస్తుతం నేటి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
AP Assembly Session Today Live : నేడు 14వ రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. శాసనసభలో నేడు రెండు బిల్లులు ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. మంత్రి నారా లోకేశ్ జేఎన్టీయూ సవరణల బిల్లు ప్రవేశ పెట్టారు. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి మోటారు వాహనాల పన్ను విధింపు సవరణ బిల్లు ప్రవేశ పెట్టారు. కోనసీమ అంబేద్కర్ జిల్లా సెంట్రల్ డెల్టాలో 344 నిబంధన కింద మురుగు నీటి పారుదల వ్యవస్థపై చర్చ కొనసాగుతోంది. శాఖల వారీగా బడ్జెట్ పద్దులపై చర్చ సహా ఆమోదం పొందాయి. మంత్రులు పవన్ కల్యాణ్, నారాయణ పురపాలక, పంచాయితీ రాజ్ శాఖకు సంబంధించిన పద్దులపై ప్రవేశ పెట్టిన చర్చలో పాల్గొన్నారు. మంత్రులు సత్యకుమార్ యాదవ్, కొల్లు రవీంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ, గనులు శాఖలపై వార్షిక నివేదికలు సమర్పించారు. మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు.
అసెంబ్లీలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాల్లో విజయనగరంలో వేణుగోపాలపురం వద్ద సబ్ స్టేషన్, పాక్షికంగా పూర్తయిన అంగన్ వాడి భవనములు, రాష్ట్రంలో స్వాధీనం చేసుకున్న బాణాసంచ, తోటపల్లి ఎడమ కాలువ ఆధునికీకరణ పై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. కుందు నదిపై ఎత్తిపోతల పథకం, బాలికల సంక్షేమ వసతి గృహాలలో భద్రతా చర్యలు, సాంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాలలో మౌలిక ససదుపాయాలు, అంగన్ వాడి కేంద్రాలలో మౌలిక సదుపాయాలు, తదితర ప్రశ్నలకు అమాత్యులు సమాధానాలు చెప్పారు. ప్రస్తుతం నేటి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.