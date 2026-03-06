ETV Bharat / Videos

LIVE : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE 2026

AP Assembly Sessions Live 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 9:05 AM IST

AP Assembly Sessions Live 2026 : నేడు 15వ రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును ఆర్థికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు. అనంతరం ఆ బిల్లుకు శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. అసెంబ్లీలో నేడు కాగ్ నివేదికలు సమర్పించింది. శాసనమండలిలో నేడు తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారంపై ప్రభుత్వ ప్రకటన, లఘు చర్చ కొనసాగించారు. వేట్లపాలెం గ్రామంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంపై హోంమంత్రి అనిత వివరణ ఇచ్చారు. మండలిలో వ్యవసాయం, పెట్టుబడులపై లఘు చర్చ జరిగింది. అసెంబ్లీలో ఆమోదం లభించిన బిల్లులకు నేడు మండలిలో ఆమోదం తెలపారు. ప్రజా పద్దుల కమిటీ నివేదికను సభ్యులు మండలిలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా అసెంబ్లీ, మండలిలో సభ్యుల ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. శాసనసభలో గురువారం రెండు బిల్లులు ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. మంత్రి నారా లోకేశ్ జేఎన్‌టీయూ సవరణల బిల్లు ప్రవేశ పెట్టారు. మంత్రి రాంప్రసాద్‌ రెడ్డి మోటారు వాహనాల పన్ను విధింపు సవరణ బిల్లు ప్రవేశ పెట్టారు. శాఖల వారీగా బడ్జెట్ పద్దులపై చర్చ సహా ఆమోదం పొందాయి. అలాగే మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం నేటి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

LEGISLATIVE ASSEMBLY LIVE
ASSEMBLY BUDGET SESSIONS 15TH DAY
AP LEGISLATIVE ASSEMBLY LIVE
ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు
AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE 2026

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

