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ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వరాలు - సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయాలపై 'APJAC' హర్షం

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ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వరాలు - సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయాలపై APJAC హర్షం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 7:06 PM IST

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AP JAC Thanks to Government : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రెండు డీఏలు, సరెండర్ లీవుల చెల్లింపు, పెన్షనర్లకు అదనపు క్వాంటమ్ పింఛన్ పెంపు వంటి సానుకూల నిర్ణయాలు ప్రకటించిన కూటమి ప్రభుత్వానికి ఏపీ జేఏసీ ధన్యవాదాలు తెలిపింది. తమ సమస్యల పరిష్కారానికి సెప్టెంబర్ 5న ఉద్యమ కార్యచరణ ప్రకటించిన పరిస్థితుల్లో అదే రోజు సీఎం చంద్రబాబుతో జరిపిన చర్చలు ఫలవంతం కావడంపై ఏపీ జేఏసీ ఛైర్మన్ విద్యాసాగర్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 

పీఆర్సీపైనా సీఎం చంద్రబాబు సానుకూలంగా స్పందించారని ఏపీ జేఏసీ ఛైర్మన్ విద్యాసాగర్ తెలిపారు. హెల్త్ కార్డులకు సంబంధించిన సొమ్ముు సకాలంలో ట్రస్ట్​కు చెల్లింపు అంశంపై ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, హెల్త్ కార్డుల కమిటీతో సమావేశం నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రిని కోరామని చెప్పారు. దీనికి వెంటనే ఆయన అంగీకరించారని చెప్పారు. ఉపాధ్యాయులు భయాందోళన చెందుతున్న టెట్ సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారని ఏపీటీఎఫ్​ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు చెన్నుపాటి మంజుల పేర్కొన్నారు. 

AP JAC Thanks to Government : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రెండు డీఏలు, సరెండర్ లీవుల చెల్లింపు, పెన్షనర్లకు అదనపు క్వాంటమ్ పింఛన్ పెంపు వంటి సానుకూల నిర్ణయాలు ప్రకటించిన కూటమి ప్రభుత్వానికి ఏపీ జేఏసీ ధన్యవాదాలు తెలిపింది. తమ సమస్యల పరిష్కారానికి సెప్టెంబర్ 5న ఉద్యమ కార్యచరణ ప్రకటించిన పరిస్థితుల్లో అదే రోజు సీఎం చంద్రబాబుతో జరిపిన చర్చలు ఫలవంతం కావడంపై ఏపీ జేఏసీ ఛైర్మన్ విద్యాసాగర్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 

పీఆర్సీపైనా సీఎం చంద్రబాబు సానుకూలంగా స్పందించారని ఏపీ జేఏసీ ఛైర్మన్ విద్యాసాగర్ తెలిపారు. హెల్త్ కార్డులకు సంబంధించిన సొమ్ముు సకాలంలో ట్రస్ట్​కు చెల్లింపు అంశంపై ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, హెల్త్ కార్డుల కమిటీతో సమావేశం నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రిని కోరామని చెప్పారు. దీనికి వెంటనే ఆయన అంగీకరించారని చెప్పారు. ఉపాధ్యాయులు భయాందోళన చెందుతున్న టెట్ సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారని ఏపీటీఎఫ్​ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు చెన్నుపాటి మంజుల పేర్కొన్నారు. 

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TAGGED:

AP JAC THANKS CM CHANDRABABU
AP JAC THANKS TO GOVERNMENT
AP JAC WELCOMES CBN CONCESSIONS
AP JAC ON PENDING ISSUES
AP JAC THANKS CM CHANDRABABU

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