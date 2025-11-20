Live: రంపచోడవరంలో డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - DGP PRESS MEET LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 1:40 PM IST
DGP Press meet From Rampachowdavaram: గత కొద్ది రోజులుగా ఉత్కంఠ నెలకొన్న మావోయిస్టుల అంశంపై డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. అల్లూరి జిల్లా రంపచోడవరంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న మావోయిస్టులను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. ఛత్తీస్గఢ్లోని దండకారణ్యం, దక్షిణ బస్తర్ ప్రాంతాలకు చెందిన మావోయిస్టుల వెన్నువిరిచామని, వారిని కోలుకోలేని దెబ్బతీశామని ఆంధ్రప్రదేశ్ నిఘా విభాగాధిపతి మహేష్చంద్ర లడ్డా బుధవారం మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ సభ్యులు ముగ్గురు, డివిజనల్ కమిటీ సభ్యులు ఐదుగురు, ఏరియా కమిటీ సభ్యులు 19 మంది, దళసభ్యులు 23 మంది మొత్తంగా 50 మందిని ఏకకాలంలో అరెస్టు చేశామని పేర్కొన్నారు. ఛత్తీస్గఢ్లో పోలీసు ఆపరేషన్లు పెరగడంతో వీరంతా అక్కడి నుంచి తెలంగాణ మీదుగా ఏపీలోకి వచ్చారని వివరించారు. ఇక్కడ కొన్నాళ్లు షెల్టర్ తీసుకుని ఆపై ఏవోబీలో మావోయిస్టు పార్టీని పునర్నిర్మించాలనేది వీరి ప్రణాళికగా గుర్తించామన్నారు. ఏపీలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచే వీరి కదలికలను గమనిస్తున్నామని, ఇప్పుడు అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు.
