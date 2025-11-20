ETV Bharat / Videos

Live: రంపచోడవరంలో డీజీపీ హరీష్​కుమార్​ గుప్తా మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - DGP PRESS MEET LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 1:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

DGP Press meet From Rampachowdavaram: గత కొద్ది రోజులుగా ఉత్కంఠ నెలకొన్న మావోయిస్టుల అంశంపై డీజీపీ హరీష్​కుమార్​ గుప్తా మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. అల్లూరి జిల్లా రంపచోడవరంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న మావోయిస్టులను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దండకారణ్యం, దక్షిణ బస్తర్‌ ప్రాంతాలకు చెందిన మావోయిస్టుల వెన్నువిరిచామని, వారిని కోలుకోలేని దెబ్బతీశామని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నిఘా విభాగాధిపతి మహేష్‌చంద్ర లడ్డా  బుధవారం మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ సభ్యులు ముగ్గురు, డివిజనల్‌ కమిటీ సభ్యులు ఐదుగురు, ఏరియా కమిటీ సభ్యులు 19 మంది, దళసభ్యులు 23 మంది మొత్తంగా 50 మందిని ఏకకాలంలో అరెస్టు చేశామని పేర్కొన్నారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో పోలీసు ఆపరేషన్లు పెరగడంతో వీరంతా అక్కడి నుంచి తెలంగాణ మీదుగా ఏపీలోకి వచ్చారని వివరించారు. ఇక్కడ కొన్నాళ్లు షెల్టర్‌ తీసుకుని ఆపై ఏవోబీలో మావోయిస్టు పార్టీని పునర్నిర్మించాలనేది వీరి ప్రణాళికగా గుర్తించామన్నారు. ఏపీలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచే వీరి కదలికలను గమనిస్తున్నామని, ఇప్పుడు అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు.

DGP Press meet From Rampachowdavaram: గత కొద్ది రోజులుగా ఉత్కంఠ నెలకొన్న మావోయిస్టుల అంశంపై డీజీపీ హరీష్​కుమార్​ గుప్తా మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. అల్లూరి జిల్లా రంపచోడవరంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న మావోయిస్టులను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దండకారణ్యం, దక్షిణ బస్తర్‌ ప్రాంతాలకు చెందిన మావోయిస్టుల వెన్నువిరిచామని, వారిని కోలుకోలేని దెబ్బతీశామని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నిఘా విభాగాధిపతి మహేష్‌చంద్ర లడ్డా  బుధవారం మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన స్పెషల్‌ జోనల్‌ కమిటీ సభ్యులు ముగ్గురు, డివిజనల్‌ కమిటీ సభ్యులు ఐదుగురు, ఏరియా కమిటీ సభ్యులు 19 మంది, దళసభ్యులు 23 మంది మొత్తంగా 50 మందిని ఏకకాలంలో అరెస్టు చేశామని పేర్కొన్నారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో పోలీసు ఆపరేషన్లు పెరగడంతో వీరంతా అక్కడి నుంచి తెలంగాణ మీదుగా ఏపీలోకి వచ్చారని వివరించారు. ఇక్కడ కొన్నాళ్లు షెల్టర్‌ తీసుకుని ఆపై ఏవోబీలో మావోయిస్టు పార్టీని పునర్నిర్మించాలనేది వీరి ప్రణాళికగా గుర్తించామన్నారు. ఏపీలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచే వీరి కదలికలను గమనిస్తున్నామని, ఇప్పుడు అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

DGP PRESS MEET RAMPACHOWDAVARAM
DGP PRESS MEET
AP DGP PRESS MEET
డీజీపీ ప్రెస్​మీట్​ లైవ్​
DGP PRESS MEET LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM_CHANDRABABU_LIVE

LIVE: పెండ్లిమర్రిలో రచ్చబండలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 19, 2025 at 4:35 PM IST
Sri Sathya Sai Centenary Celebrations in Puttaparthi Live

LIVE : పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 19, 2025 at 10:23 AM IST
Ramoji Excellence Awards 2025 Live

LIVE: రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 16, 2025 at 6:49 PM IST
CM Chandrababu Pressmeet Live

LIVE : సీఐఐ సదస్సు సక్సెస్​పై సీఎం చంద్రబాబు ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 15, 2025 at 6:03 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.