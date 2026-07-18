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శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డిప్యూటి సీఎం సతీమణి - భర్త త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు - DEPUTY CM WIFE

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శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డిప్యూటి సీఎం సతీమణి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 11:56 AM IST

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Deputy Cm Wife Visits Tirupati: తిరుమల శ్రీవారిని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ సతీమణి అన్నా లెజినోవా దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి దర్శనం కోసం శుక్రవారం రాత్రి ఆమె కాలినడకన తిరుమల చేరుకున్నారు. అలిపిరి మెట్లన్నీ ఎక్కి చివరి మెట్టు వద్ద కొబ్బరికాయలు కొట్టి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అన్నా లెజినోవాకు టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికారు.ఆ తర్వాత ముందుగా శ్రీభూవరాహ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌-1 గుండా ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో ఆర్‌-1 భాస్కర్‌ ఆమెకు స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన మార్గంలో మూలమూర్తి దర్శనం చేయించారు. 

రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు లెజ్‌నోవాకు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆ తర్వాత అఖిలాండం వద్ద స్వామివారికి కొబ్బరికాయలు, కర్పూర హారతులు సమర్పించారు. బేడి ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకొని తిరుగుపయనమయ్యారు. ఇటీవల పవన్‌ భుజానికి శస్త్రచికిత్స జరిగిన నేపథ్యంలో ఆమె తిరుమల చేరుకుని మొక్కు తీర్చుకున్నారు. 

Deputy Cm Wife Visits Tirupati: తిరుమల శ్రీవారిని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ సతీమణి అన్నా లెజినోవా దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి దర్శనం కోసం శుక్రవారం రాత్రి ఆమె కాలినడకన తిరుమల చేరుకున్నారు. అలిపిరి మెట్లన్నీ ఎక్కి చివరి మెట్టు వద్ద కొబ్బరికాయలు కొట్టి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అన్నా లెజినోవాకు టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికారు.ఆ తర్వాత ముందుగా శ్రీభూవరాహ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌-1 గుండా ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో ఆర్‌-1 భాస్కర్‌ ఆమెకు స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన మార్గంలో మూలమూర్తి దర్శనం చేయించారు. 

రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు లెజ్‌నోవాకు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆ తర్వాత అఖిలాండం వద్ద స్వామివారికి కొబ్బరికాయలు, కర్పూర హారతులు సమర్పించారు. బేడి ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకొని తిరుగుపయనమయ్యారు. ఇటీవల పవన్‌ భుజానికి శస్త్రచికిత్స జరిగిన నేపథ్యంలో ఆమె తిరుమల చేరుకుని మొక్కు తీర్చుకున్నారు. 

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CELEBRITIES VISIT TIRUMALA
PK WIFE VISITS TIRUPATI
అన్నా లెజ్నెవా
DEPUTY CM WIFE
DEPUTY CM WIFE VISITS TIRUPATI

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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