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LIVE: వరంగల్​లో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్ ​ పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP DEPUTY CM PAWAN IN WARANGAL

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AP Deputy CM Pawan Kalyan in Warangal LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 11:04 AM IST

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AP Deputy CM Pawan Kalyan in Warangal LIVE: ఆంధ్రప్రదేశ్​ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు, సినీ నటుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఈరోజు హనుమకొండలో పర్యటిస్తున్నారు. ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతూ, తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైన నిరంజన్‌(17) అనే బాలుడిని ఆయన పరామర్శించారు. అనంతరం వరంగల్​లోని భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లి దర్శనం చేసుకోనున్నారు. తన అభిమాన హీరో పవన్‌కల్యాణ్‌ను కలవాలనేది ఆ బాలుడి కోరిక అని సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆయనకు తెలియడంతో ఈ మేరకు హనమకొండ పర్యటన ఖరారైంది. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు విషయంలో పవన్​ కల్యాణ్ అధికార​ కాంగ్రెస్​ పార్టీ మధ్యలో మాటల యుద్ధం కొనసాగింది. తనను తెలంగాణకు రావొద్దని కొంతమంది బెదిరింపులకు గురిచేస్తున్నారని పవన్​ ఓ నేషనల్​ మీడియా ఇంటర్య్వూలో చెప్పారు. తెలంగాణకు రావొద్దని ఎవరూ అనలేదని ప్రభుత్వంలో అగ్రనాయకులు చెబుతున్నారు. గతంలో కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి దేవాలయానికి వస్తే ప్రోటోకాల్​ ఇచ్చి మరి భద్రత కల్పించామని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం పవన్​ వరంగల్​ పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

AP Deputy CM Pawan Kalyan in Warangal LIVE: ఆంధ్రప్రదేశ్​ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు, సినీ నటుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఈరోజు హనుమకొండలో పర్యటిస్తున్నారు. ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతూ, తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైన నిరంజన్‌(17) అనే బాలుడిని ఆయన పరామర్శించారు. అనంతరం వరంగల్​లోని భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లి దర్శనం చేసుకోనున్నారు. తన అభిమాన హీరో పవన్‌కల్యాణ్‌ను కలవాలనేది ఆ బాలుడి కోరిక అని సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆయనకు తెలియడంతో ఈ మేరకు హనమకొండ పర్యటన ఖరారైంది. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు విషయంలో పవన్​ కల్యాణ్ అధికార​ కాంగ్రెస్​ పార్టీ మధ్యలో మాటల యుద్ధం కొనసాగింది. తనను తెలంగాణకు రావొద్దని కొంతమంది బెదిరింపులకు గురిచేస్తున్నారని పవన్​ ఓ నేషనల్​ మీడియా ఇంటర్య్వూలో చెప్పారు. తెలంగాణకు రావొద్దని ఎవరూ అనలేదని ప్రభుత్వంలో అగ్రనాయకులు చెబుతున్నారు. గతంలో కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి దేవాలయానికి వస్తే ప్రోటోకాల్​ ఇచ్చి మరి భద్రత కల్పించామని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం పవన్​ వరంగల్​ పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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