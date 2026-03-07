ETV Bharat / Videos

LIVE: దిల్లీలో 'రైసినా డైలాగ్‌' సదస్సు - హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు - CM IN RAISINA 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
AP CM Chandrababu Naidu participated in Raisina Dialogue LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 2:57 PM IST

|

Updated : March 7, 2026 at 3:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

AP CM Chandrababu Naidu participated in Raisina Dialogue- 2026 LIVE: దిల్లీలో రైసినా డైలాగ్‌-2026 పేరుతో నిర్వహిస్తున్న అంతర్జాతీయ సదస్సుకు సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ‘సాంకేతికత-సుపరిపాలన’ భవిష్యత్తు అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి కీలకోపన్యాసం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న రియల్‌టైమ్‌ గవర్నెన్స్, డేటా ఆధారిత విధాన నిర్ణయాల ద్వారా ప్రజలకు అందుతున్న మెరుగైన పౌరసేవల్ని ప్రస్తావించారు. రాష్ట్రాన్ని అంతర్జాతీయ ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా ఆధునిక ఉత్పత్తుల గమ్యంగా మార్చేందుకు అనుసరిస్తున్న దార్శనిక నిర్ణయాలను ప్రపంచదేశాల ముందు ఉంచనున్నారు. ఏఐ ఎకోసిస్టమ్స్, డేటా సెంటర్లు, క్లీన్, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ, భవిష్యత్తు తరాల కోసం టెక్నాలజీ కారిడార్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల్ని వివరించారు. ఇదే వేదిక నుంచి ఫిన్లాండ్‌ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్‌ స్టబ్‌ కూడా ప్రసంగిస్తారు. 110 దేశాలకు చెందిన 2వేల 700 మంది ప్రతినిధులు రైసినా డైలాగ్‌లో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం దిల్లీలో రైసినా డైలాగ్‌-2026 సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

AP CM Chandrababu Naidu participated in Raisina Dialogue- 2026 LIVE: దిల్లీలో రైసినా డైలాగ్‌-2026 పేరుతో నిర్వహిస్తున్న అంతర్జాతీయ సదస్సుకు సీఎం చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. ‘సాంకేతికత-సుపరిపాలన’ భవిష్యత్తు అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి కీలకోపన్యాసం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న రియల్‌టైమ్‌ గవర్నెన్స్, డేటా ఆధారిత విధాన నిర్ణయాల ద్వారా ప్రజలకు అందుతున్న మెరుగైన పౌరసేవల్ని ప్రస్తావించారు. రాష్ట్రాన్ని అంతర్జాతీయ ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా ఆధునిక ఉత్పత్తుల గమ్యంగా మార్చేందుకు అనుసరిస్తున్న దార్శనిక నిర్ణయాలను ప్రపంచదేశాల ముందు ఉంచనున్నారు. ఏఐ ఎకోసిస్టమ్స్, డేటా సెంటర్లు, క్లీన్, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ, భవిష్యత్తు తరాల కోసం టెక్నాలజీ కారిడార్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యల్ని వివరించారు. ఇదే వేదిక నుంచి ఫిన్లాండ్‌ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్‌ స్టబ్‌ కూడా ప్రసంగిస్తారు. 110 దేశాలకు చెందిన 2వేల 700 మంది ప్రతినిధులు రైసినా డైలాగ్‌లో పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం దిల్లీలో రైసినా డైలాగ్‌-2026 సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : March 7, 2026 at 3:06 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BABU LIVE
RAISINA 2026 IN DELHI
RAISINA DIALOGUE LIVE
AP CM CHANDRABABU LIVE
CM IN RAISINA 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

DURGA TEMPLE KUMBHABHISHEKAM

Live: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై మహాకుంభాభిషేకం - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 7, 2026 at 8:26 AM IST
Cultural_Programs_of_MLAs_and_MLCs

LIVE: విజయవాడలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 6, 2026 at 7:15 PM IST
Andhra Pradesh Legislative Council Live

LIVE: ఏపీ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 6, 2026 at 10:45 AM IST
AP Assembly Sessions Live 2026

LIVE : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 6, 2026 at 9:05 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.