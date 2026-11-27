12 ఏళ్ల తర్వాత భద్రాద్రి జిల్లాకు చంద్రబాబు - పాల్వంచ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు
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Published : November 27, 2026 at 11:02 AM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు-భువనేశ్వరి దంపతులు గురువారం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలోని నవభారత్ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు చంద్రబాబు దంపతులకు తీర్ధప్రసాదాలు అందజేశారు. అనంతరం నవ గ్రూప్ యాజమాన్యం ఆలయంలో నిర్వహించిన సుదర్శన హోమ పూజల్లో చంద్రబాబు దంపతులు పాల్గొన్నారు. నవభారత్ లిమిటెడ్ సంస్థ యాజమాన్యం ప్రత్యేక ఆహ్వానం మేరకు చంద్రబాబు పాల్వంచ విచ్చేసినట్లు వెల్లడించారు.
అంతకు ముందు చంద్రబాబుకు హెలిప్యాడ్ వద్ద మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఎమ్మెల్యేలు కూనంనేని సాంబశివరావు, తెల్లం వెంకట్రావు, రాందాస్ నాయక్ ఘనస్వాగతం పలికారు. 12 ఏళ్ల తర్వాత చంద్రబాబు భద్రాద్రి జిల్లాకు రావడంతో అభిమానులు, టీడీపీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు. చంద్రబాబును కలిసేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కలెక్టరేట్ వద్ద నినాదాలు చేస్తూ నిరసనకు దిగారు. పోలీసులు అనుమతించకపోవడంతో చంద్రబాబు తిరుగు ప్రయాణంలో కాన్వాయ్కి అడ్డుగా నిలబడి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. పోలీసులు వారికి నచ్చజెప్పి పరిస్థితిని చక్కదిద్దారు. అనంతరం చంద్రబాబు టీడీపీ కార్యకర్తలకు అభివాదం చేస్తూ ముందుకెళ్లారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు-భువనేశ్వరి దంపతులు గురువారం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలోని నవభారత్ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు చంద్రబాబు దంపతులకు తీర్ధప్రసాదాలు అందజేశారు. అనంతరం నవ గ్రూప్ యాజమాన్యం ఆలయంలో నిర్వహించిన సుదర్శన హోమ పూజల్లో చంద్రబాబు దంపతులు పాల్గొన్నారు. నవభారత్ లిమిటెడ్ సంస్థ యాజమాన్యం ప్రత్యేక ఆహ్వానం మేరకు చంద్రబాబు పాల్వంచ విచ్చేసినట్లు వెల్లడించారు.
అంతకు ముందు చంద్రబాబుకు హెలిప్యాడ్ వద్ద మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఎమ్మెల్యేలు కూనంనేని సాంబశివరావు, తెల్లం వెంకట్రావు, రాందాస్ నాయక్ ఘనస్వాగతం పలికారు. 12 ఏళ్ల తర్వాత చంద్రబాబు భద్రాద్రి జిల్లాకు రావడంతో అభిమానులు, టీడీపీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు. చంద్రబాబును కలిసేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కలెక్టరేట్ వద్ద నినాదాలు చేస్తూ నిరసనకు దిగారు. పోలీసులు అనుమతించకపోవడంతో చంద్రబాబు తిరుగు ప్రయాణంలో కాన్వాయ్కి అడ్డుగా నిలబడి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. పోలీసులు వారికి నచ్చజెప్పి పరిస్థితిని చక్కదిద్దారు. అనంతరం చంద్రబాబు టీడీపీ కార్యకర్తలకు అభివాదం చేస్తూ ముందుకెళ్లారు.