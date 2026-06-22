LIVE: బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రజతోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - - CBN IN BASAVATARAKAM HOSPITAL
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 6:35 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 7:42 PM IST
Basavatarakam Hospital Silver Jubilee Celebrations Hyderabad LIVE: క్యాన్సర్ చికిత్సను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో హైదరాబాద్లో ప్రారంభించిన బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఎంతో మందికి సేవలు అందిస్తూ తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తోంది. మానవత్వం, సేవాభావంతో క్యాన్సర్ బాధితులకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందిస్తూ, దేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన ఈ బసవతారకం హాస్పిటల్ రజతోత్సవాలు గత ఏడాది ప్రారంభం కాగా, ముగింపు కార్యక్రమం నేడు హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్నారు.
బసవతారకం ఆసుపత్రి ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నందమూరి బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా సహా తెలుగు రాష్ట్రాల మంత్రులు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, నారా, నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు, రామోజీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ సీహెచ్ కిరణ్, వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు, వైద్య నిపుణులు, దాతలు, ఆసుపత్రి సేవలతో అనుబంధం కలిగిన అతిథులు హాజరయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షిద్దాం.
Basavatarakam Hospital Silver Jubilee Celebrations Hyderabad LIVE: క్యాన్సర్ చికిత్సను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో హైదరాబాద్లో ప్రారంభించిన బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఎంతో మందికి సేవలు అందిస్తూ తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తోంది. మానవత్వం, సేవాభావంతో క్యాన్సర్ బాధితులకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందిస్తూ, దేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన ఈ బసవతారకం హాస్పిటల్ రజతోత్సవాలు గత ఏడాది ప్రారంభం కాగా, ముగింపు కార్యక్రమం నేడు హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్నారు.
బసవతారకం ఆసుపత్రి ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నందమూరి బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా సహా తెలుగు రాష్ట్రాల మంత్రులు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, నారా, నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు, రామోజీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ సీహెచ్ కిరణ్, వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు, వైద్య నిపుణులు, దాతలు, ఆసుపత్రి సేవలతో అనుబంధం కలిగిన అతిథులు హాజరయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షిద్దాం.