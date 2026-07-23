LIVE: కేబినెట్ నిర్ణయాలు మీడియాకు వెల్లడిస్తున్న మంత్రి పార్థసారథి - ప్రత్యక్షప్రసారం - PARTHASARATHY ON CABINET DECISIONS
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 4:10 PM IST
Minister Parthasarathy Cabinet Briefing Live : ఉద్యోగాల కల్పన, సంక్షేమం, విద్య, నీటిపారుదల రంగాల వంటి కీలక అంశాలకు ఆమోదం తెలపటమే అజెండాగా సమావేశమైన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. రెండో దశలో 3,168 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీపై చర్చించింది. దీనిపై మరింత అధ్యయనం తరువాత ఉద్యోగాల భర్తీపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం తదుపరి భేటీలో చర్చకు సీఎం నిర్ణయం నిర్ణయించారు. 'నేతన్న భరోసా' కింద 50 ఏళ్లలోపు BPL చేనేత కుటుంబాలకు ఏటా రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయం ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దాదాపు 25కు పైగా అజెండా అంశాలకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. బాపట్ల జిల్లా వేదుళ్లపల్లిలో వినికిడి లోపం ఉన్న విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది. గోదావరి పుష్కరాల కోసం భద్రతా ఏర్పాట్లకు రూ.50 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అగ్నిమాపక శాఖ ఆధునీకరణకు ఆమోదం లభించింది. పరిశ్రమలు, విద్య, మౌలిక సదుపాయాలకు ఊతమిస్తూ వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు, ఏపీ మార్క్ఫెడ్కు రూ.300 కోట్ల రుణానికి ప్రభుత్వ గ్యారంటీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం కేబినెట్ భేటీలో మంత్రులు చర్చించి తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలను మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మీడియాకు వివరిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Minister Parthasarathy Cabinet Briefing Live : ఉద్యోగాల కల్పన, సంక్షేమం, విద్య, నీటిపారుదల రంగాల వంటి కీలక అంశాలకు ఆమోదం తెలపటమే అజెండాగా సమావేశమైన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. రెండో దశలో 3,168 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీపై చర్చించింది. దీనిపై మరింత అధ్యయనం తరువాత ఉద్యోగాల భర్తీపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం తదుపరి భేటీలో చర్చకు సీఎం నిర్ణయం నిర్ణయించారు. 'నేతన్న భరోసా' కింద 50 ఏళ్లలోపు BPL చేనేత కుటుంబాలకు ఏటా రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయం ప్రతిపాదనకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దాదాపు 25కు పైగా అజెండా అంశాలకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. బాపట్ల జిల్లా వేదుళ్లపల్లిలో వినికిడి లోపం ఉన్న విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది. గోదావరి పుష్కరాల కోసం భద్రతా ఏర్పాట్లకు రూ.50 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అగ్నిమాపక శాఖ ఆధునీకరణకు ఆమోదం లభించింది. పరిశ్రమలు, విద్య, మౌలిక సదుపాయాలకు ఊతమిస్తూ వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు, ఏపీ మార్క్ఫెడ్కు రూ.300 కోట్ల రుణానికి ప్రభుత్వ గ్యారంటీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం కేబినెట్ భేటీలో మంత్రులు చర్చించి తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలను మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మీడియాకు వివరిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.