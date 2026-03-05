ETV Bharat / Videos

LIVE: శాసనమండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Andhra Pradesh Legislative Council LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 10:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Andhra Pradesh Legislative Council LIVE: ఉభయ సభల్లో చర్చలు వాడీవేడిగా కొనసాగుతున్నాయి. శాసనమండలిలో నేడు తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారంపై చర్చ కొనసాగుతుంది. సభ్యులంతా కలిసి నేడు బుధవారం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులను ఆమోదించారు. ఆ తర్వాత వ్యవసాయ రంగం పై లఘుచర్చ నిర్వహించారు. మండలిలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా ప్రభుత్వ- ప్రైవేటు రంగాలలో ఓడరేవులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం, స్త్రీ శక్తి పథకం, సున్నా వడ్డీ పథకం, బొబ్బిలి గ్రోత్ సెంటర్ కొరకు భూసేకరణ, పై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. బహుళ ప్రయోజన ఆరోగ్య కార్యకర్తల (పురుషులు) కోసం శిక్షణా కేంద్రాలు, రైతు సేవా కేంద్రాల నిర్మాణ పునరుద్ధరణ, చోడవరం చక్కెర కర్మాగార పునరుద్ధరణ, అరకులోని కాఫీ తోటలకు నష్టాలు, నిరుద్యోగ యువతకు ఆర్థిక సాయం తదితర ప్రశ్నలకు అమాత్యులు సమాధానాలు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం నేటి శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Andhra Pradesh Legislative Council LIVE: ఉభయ సభల్లో చర్చలు వాడీవేడిగా కొనసాగుతున్నాయి. శాసనమండలిలో నేడు తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారంపై చర్చ కొనసాగుతుంది. సభ్యులంతా కలిసి నేడు బుధవారం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులను ఆమోదించారు. ఆ తర్వాత వ్యవసాయ రంగం పై లఘుచర్చ నిర్వహించారు. మండలిలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా ప్రభుత్వ- ప్రైవేటు రంగాలలో ఓడరేవులు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం, స్త్రీ శక్తి పథకం, సున్నా వడ్డీ పథకం, బొబ్బిలి గ్రోత్ సెంటర్ కొరకు భూసేకరణ, పై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. బహుళ ప్రయోజన ఆరోగ్య కార్యకర్తల (పురుషులు) కోసం శిక్షణా కేంద్రాలు, రైతు సేవా కేంద్రాల నిర్మాణ పునరుద్ధరణ, చోడవరం చక్కెర కర్మాగార పునరుద్ధరణ, అరకులోని కాఫీ తోటలకు నష్టాలు, నిరుద్యోగ యువతకు ఆర్థిక సాయం తదితర ప్రశ్నలకు అమాత్యులు సమాధానాలు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం నేటి శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

AP BUDGET SESSIONS
AP BUDGET 2026
AP LEGISLATIVE COUNCIL
శాసనమండలి లైవ్​
AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

AP Assembly Session Today Live

Live: అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 5, 2026 at 9:04 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Council LIVE

LIVE: శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 4, 2026 at 10:09 AM IST
AP Assembly Session Today Live

Live: అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 4, 2026 at 9:05 AM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Launches Hanuman Foundation Project live

Live: హనుమాన్ ఫౌండేషన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 3, 2026 at 9:57 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.