ETV Bharat / Videos

LIVE: శాసనసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TODAY ASSEMBLY SESSION LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Today Assembly Session Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 9:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Today Assembly Session Live: నేటి శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. స్పీకర్ ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ కార్యకలాపాలు మొదలుపెట్టారు. ప్రభుత్వం శాసనసభలో రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టింది. మంత్రి అనగాని అసైన్డ్ భూముల చట్టసవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. మంత్రి డీబీవీ స్వామి గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. సచివాలయాల పేర్లు స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డులుగా మార్చేలా బిల్లు పెట్టారు. మంత్రి నిమ్మల జలవనరుల శాఖ బడ్జెట్ డిమాండ్లను సభలో ప్రవేశపెట్టారు. తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారంపై బుధవారం శాసనసభలో నిర్వహించిన లఘు చర్చలో  సీఎం మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో ఆయన 'మహాపాపం' పేరిట గత ప్రభుత్వం లడ్డూ కల్తీ జరిగిన తీరును పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌ ద్వారా వివరించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఒక లడ్డూ విషయంలోనే కాదు అనేక విషయాల్లో తప్పు చేశారని కుట్ర కోణాన్ని గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం అన్నారు. ప్రస్తుతం నేటి శాసనసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వార చూద్దాం.

Today Assembly Session Live: నేటి శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. స్పీకర్ ప్రశ్నోత్తరాలతో సభ కార్యకలాపాలు మొదలుపెట్టారు. ప్రభుత్వం శాసనసభలో రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టింది. మంత్రి అనగాని అసైన్డ్ భూముల చట్టసవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. మంత్రి డీబీవీ స్వామి గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల చట్ట సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు. సచివాలయాల పేర్లు స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డులుగా మార్చేలా బిల్లు పెట్టారు. మంత్రి నిమ్మల జలవనరుల శాఖ బడ్జెట్ డిమాండ్లను సభలో ప్రవేశపెట్టారు. తిరుమల లడ్డూ వ్యవహారంపై బుధవారం శాసనసభలో నిర్వహించిన లఘు చర్చలో  సీఎం మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో ఆయన 'మహాపాపం' పేరిట గత ప్రభుత్వం లడ్డూ కల్తీ జరిగిన తీరును పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌ ద్వారా వివరించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఒక లడ్డూ విషయంలోనే కాదు అనేక విషయాల్లో తప్పు చేశారని కుట్ర కోణాన్ని గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం అన్నారు. ప్రస్తుతం నేటి శాసనసభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వార చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSEMBLY SESSION LIVE
AP BUDGET SESSION 2026
AP BUDGET SESSION LIVE
AP ASSEMBLY SESSION LIVE
TODAY ASSEMBLY SESSION LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Legislative Council Live

LIVE: శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 26, 2026 at 10:10 AM IST
Prime Minister Narendra Modi live

LIVE : ఇజ్రాయెల్‌ పార్లమెంటులో ప్రసంగిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 25, 2026 at 9:40 PM IST
CM_visit_Veligonda_Project

LIVE: వెలిగొండ ఫీడర్ కెనాల్‌ పనులకు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 25, 2026 at 2:04 PM IST
Legislative Council LIve

LIVE: శాసనమండలి సమావేశాలు 2026 - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 25, 2026 at 10:41 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.