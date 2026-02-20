ETV Bharat / Videos

LIVE: శాసనసభ సమావేశాలు -ప్రత్యక్ష ప్రసారం - LEGISLATIVE ASSEMBLY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Andhra Pradesh Legislative Assembly Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 9:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Andhra Pradesh Legislative Assembly Live: 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్‌పై ఉభయ సభల్లో చర్చ కొనసాగుతుంది. శాసనసభలో శాఖల వారీగా బడ్జెట్‌ పద్దులపై చర్చ వాటి ఆమోదం జరుగుతుంది. విపత్తు నిర్వహణ, రెవెన్యూ, ఇంధన, న్యాయ శాఖల పద్దులపై చర్చ జరుగుతుంది. గురువారం 'వైఎస్సార్సీపీ నెవ్వర్ ఎగైన్, కూటమి వన్స్ ఎగైన్' అంటూ ఆర్ధికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ 2026-27 బడ్జెట్​పై చర్చకు సమాధానంగా అసెంబ్లీలో ప్రసంగించారు. 'ఒక్క ఓటు - వంద లాభాలు' అంటూ కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన పనులను తన సమాధానంలో ప్రస్తావించారు. రాయలసీమ పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీసుకున్న చొరవతో పరిశ్రమల్లోనే కాకుండా పొలాల్లో కూడా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారని వివరించారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను నయా నాజీలతో పోలుస్తూ ఆ తరహాలోనే గత పాలకులు రాష్ట్రంలో విధ్వంసం సృష్టించారని ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రానికి వైఎస్సార్సీపీ హానికరం అనే ప్రమాదకర హెచ్చరిక నిరంతరం ఇస్తూనే ఉండాలని ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Andhra Pradesh Legislative Assembly Live: 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్‌పై ఉభయ సభల్లో చర్చ కొనసాగుతుంది. శాసనసభలో శాఖల వారీగా బడ్జెట్‌ పద్దులపై చర్చ వాటి ఆమోదం జరుగుతుంది. విపత్తు నిర్వహణ, రెవెన్యూ, ఇంధన, న్యాయ శాఖల పద్దులపై చర్చ జరుగుతుంది. గురువారం 'వైఎస్సార్సీపీ నెవ్వర్ ఎగైన్, కూటమి వన్స్ ఎగైన్' అంటూ ఆర్ధికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ 2026-27 బడ్జెట్​పై చర్చకు సమాధానంగా అసెంబ్లీలో ప్రసంగించారు. 'ఒక్క ఓటు - వంద లాభాలు' అంటూ కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన పనులను తన సమాధానంలో ప్రస్తావించారు. రాయలసీమ పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీసుకున్న చొరవతో పరిశ్రమల్లోనే కాకుండా పొలాల్లో కూడా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారని వివరించారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను నయా నాజీలతో పోలుస్తూ ఆ తరహాలోనే గత పాలకులు రాష్ట్రంలో విధ్వంసం సృష్టించారని ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్రానికి వైఎస్సార్సీపీ హానికరం అనే ప్రమాదకర హెచ్చరిక నిరంతరం ఇస్తూనే ఉండాలని ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

AP LEGISLATIVE ASSEMBLY LIVE
AP BUDGET SESSION 2026
AP ASSEMBLY BUDGET
అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌
LEGISLATIVE ASSEMBLY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

International_City_Parade

LIVE: విశాఖలో ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్-2026 నావెల్ ఆపరేషన్ డెమో - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 19, 2026 at 6:19 PM IST
India AI Impact Summit in Delhi Live

LIVE: దిల్లీలో ఇండియా- ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమిట్‌ - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 19, 2026 at 10:14 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Council Live

LIVE: శాసనమండలిసమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 19, 2026 at 10:07 AM IST
AP Legislative Assembly Sessions Live

LIVE: అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 19, 2026 at 9:02 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.