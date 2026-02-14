ETV Bharat / Videos

LIVE: శాసనమండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

AP Legislative Council LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 11:24 AM IST

Updated : February 14, 2026 at 12:54 PM IST

AP Legislative Council LIVE: ఉభయ సభల్లో బడ్జెట్​ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శాసనసభలో బడ్జెట్ సమర్పించారు. అనంతరం వ్యవసాయశాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు వ్యవసాయ బడ్జెట్​ను వివరించగా మండలిలో హోం మంత్రి అనిత సాధారణ బడ్జెట్​ను, రెవెన్యూ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ వ్యవసాయ బడ్జెట్​ను ప్రవేశపెడట్టారు. ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోకు అనుగుణంగా ఫలితాలు రాబట్టేలా బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేపట్టారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాలు, పోలవరం ప్రాజెక్టు సహా అన్ని ప్రాంతాలకూ సాగు, తాగునీటి భరోసా ఇచ్చే సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, అమరావతి నిర్మాణం, రహదా రులు, మౌలిక సౌకర్యాల కల్పనే ధ్యేయంగా బడ్జెట్ స్వరూపం ఉంది. మూడు ఆర్థిక జోన్లు, రాయలసీమ ఉద్యానహబ్ లాంటి అంశాలకు బడ్జెట్లో ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. వ్యవసాయ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాక ఉభయ సభలు వాయిదా పడనున్నాయి. ఈ నెల 17న బడ్జెట్‌పై చర్చ అజెండాగా  ఉభయ సభలు ప్రారంభమవనున్నాయి. ప్రస్తుతం శాసనమండలి  బడ్జెట్​ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

BUDGET SESSION LIVE
BUDGET IN LEGISLATIVE COUNCIL
AP BUDGET 2026
శాసనమండలి లైవ్​
AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

