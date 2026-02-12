ETV Bharat / Videos

LIVE: ఏపీ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

Andhra Pradesh Legislative Council LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 10:14 AM IST

1 Min Read
Andhra Pradesh Legislative Council LIVE: ఆంధ్రప్రదేశ్​ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. శాసనమండలిలో గవర్నర్‌ ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానం, చర్చ జరుగుతుంది. శాసనసభల్లో ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగుతున్నాయి. చీఫ్ విప్ పంచుమర్తి అనురాధ శాసన మండలిని ప్రారంభించగా భూమిరెడ్డి రాం గోపాల్ రెడ్డి మద్దతు తెలిపారు. ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా స్మారక మ్యూజియంలు, సామాజిక భద్రతా పింఛన్లు, తహశీల్దార్ కార్యాలయ భవనాలకు మరమ్మత్తులు, కొత్త పింఛన్లు, 108, 104 అంబులెన్సు సేవలు అంశాలపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానాలు చెప్పారు. ఏరియా ఆసుపత్రుల అభివృద్ధి, హిందూ దేవాలయాలకు స్వయం ప్రతిపత్తి, పరిశ్రమలకు భూముల కేటాయింపు, ఆహార సలహా కమిటీలు, కౌంటర్ల వద్ద టిటిడి దర్శన టికెట్లు తదితర ప్రశ్నలకు అమాత్యులు బదులిచ్చారు. నేటి నుంచి అసెంబ్లీలో డిజిటల్ అటెండెన్స్ విధానం అమలు అయ్యింది. శాసనసభలో స్పీకర్ సీటు పైభాగంలో ఒక సెట్ సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

TAGGED:

ANDHRA PRADESH LEGISLATIVE COUNCIL
AP SASANA MANDALI
శాసనమండలి లైవ్​
AP ASSEMBLY SESSION
AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

