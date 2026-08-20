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Live: 4వ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - ASSEMBLY MONSOON SESSION LIVE

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Assembly Session 4th Day LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 9:10 AM IST

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Assembly Session 4th Day LIVE : అసెంబ్లీ 4వ రోజు సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. నేటితో శాసనసభ, మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు ముగియనున్నాయి. ఇవాళ అసెంబ్లీలో సూపర్‌ సిక్స్ పథకాల అమలుపై చర్చించనున్నారు. కాగా అసెంబ్లీలో ఇప్పటికే పలు బిల్లులు ఆమోదం పొందాయి. వన్యప్రాణులు, పర్యావరణ పరిరక్షణ కమిటీ నివేదికను ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టింది. జలకాలుష్య నివారణ చట్టాన్ని, ఆమోద తీర్మానాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రవేశ పెట్టారు. పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ బిల్లును కూడా ఆయనే సభ ముందుకు తెచ్చారు. ఒప్పంద ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ బిల్లును మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ప్రవేశ పెట్టారు. సూపర్ సిక్స్ హామీలపై సభలో లఘు చర్చ జరుగుతోంది. అసెంబ్లీలో ఇవాళ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో విద్యసేవల నిలుపుదలపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానం ఇచ్చారు. అలాగే నిరుద్యోగభృతి, తిరుపతిలో గృహనిర్మాణాల క్రమబద్దీకరణ, సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయ సముదాయం, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో విద్యసేవల నిలుపుదలపై ప్రశ్నలకు మంత్రులు బదులిచ్చారు. నిరుద్యోగభృతి, తిరుపతిలో గృహనిర్మాణాల క్రమబద్దీకరణ, సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయ సముదాయం ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానమిచ్చారు. మృతి చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు సభ సంతాపం తెలిపింది. అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లులను మండలిలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Assembly Session 4th Day LIVE : అసెంబ్లీ 4వ రోజు సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. నేటితో శాసనసభ, మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు ముగియనున్నాయి. ఇవాళ అసెంబ్లీలో సూపర్‌ సిక్స్ పథకాల అమలుపై చర్చించనున్నారు. కాగా అసెంబ్లీలో ఇప్పటికే పలు బిల్లులు ఆమోదం పొందాయి. వన్యప్రాణులు, పర్యావరణ పరిరక్షణ కమిటీ నివేదికను ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టింది. జలకాలుష్య నివారణ చట్టాన్ని, ఆమోద తీర్మానాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రవేశ పెట్టారు. పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ బిల్లును కూడా ఆయనే సభ ముందుకు తెచ్చారు. ఒప్పంద ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ బిల్లును మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ప్రవేశ పెట్టారు. సూపర్ సిక్స్ హామీలపై సభలో లఘు చర్చ జరుగుతోంది. అసెంబ్లీలో ఇవాళ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో విద్యసేవల నిలుపుదలపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానం ఇచ్చారు. అలాగే నిరుద్యోగభృతి, తిరుపతిలో గృహనిర్మాణాల క్రమబద్దీకరణ, సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయ సముదాయం, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో విద్యసేవల నిలుపుదలపై ప్రశ్నలకు మంత్రులు బదులిచ్చారు. నిరుద్యోగభృతి, తిరుపతిలో గృహనిర్మాణాల క్రమబద్దీకరణ, సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయ సముదాయం ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానమిచ్చారు. మృతి చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు సభ సంతాపం తెలిపింది. అసెంబ్లీ ఆమోదించిన బిల్లులను మండలిలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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TAGGED:

ASSEMBLY SESSION 4TH DAY LIVE
AP ASSEMBLY SESSION LIVE
4వ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు
ASSEMBLY MONSOON SESSION LIVE
AP ASSEMBLY SESSION 4TH DAY LIVE

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