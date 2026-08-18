Live: రెండో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - రెండో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 9:12 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 5:11 PM IST
Assembly Monsoon Session Live : అసెంబ్లీ సమావేశాలు నేడు రెండో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. ఉభయసభల్లో ప్రభుత్వం పలు బిల్లులను ప్రవేశపెట్టారు. సభా వ్యవహారాల సలహా కమిటీ (బీఏసీ) నివేదికలను సభ ముందు ఉంచారు. పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ చట్ట సవరణ బిల్లును మంత్రి లోకేశ్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు. 'సూపర్ సిక్స్ - ప్రజా సంక్షేమం' అంశంపై సభలో లఘు చర్చ జరుగుతోంది. అసెంబ్లీలో నేడు పలు అంశాలపై ప్రశ్నోత్తరాలు జరుగుతున్నాయి. వడ్డీలేని రుణాల పరిమితి పెంపు, గ్రామ పంచాయతీల ఉన్నతీకరణ పై మంత్రులు సమాధానం ఇస్తున్నారు. కొబ్బరి తోటలు, స్లీపర్ బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదాల పై సభ్యుల ప్రశ్నలకు బదులిస్తున్నారు. విశాఖలో వాయు కాలుష్యం, ఉన్నతి పథకం, ఆలయాల్లో స్థానికుల నియామకాలపై చర్చ జరగతోంది. వాహనాలపై రిఫ్లెక్టివ్ స్టిక్కర్లు, కాఫీ రైతులకు పరిహారం, కొత్త పోర్టులు, ఫిషింగ్ హార్బర్లపై మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Assembly Monsoon Session Live : అసెంబ్లీ సమావేశాలు నేడు రెండో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. ఉభయసభల్లో ప్రభుత్వం పలు బిల్లులను ప్రవేశపెట్టారు. సభా వ్యవహారాల సలహా కమిటీ (బీఏసీ) నివేదికలను సభ ముందు ఉంచారు. పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ చట్ట సవరణ బిల్లును మంత్రి లోకేశ్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు. 'సూపర్ సిక్స్ - ప్రజా సంక్షేమం' అంశంపై సభలో లఘు చర్చ జరుగుతోంది. అసెంబ్లీలో నేడు పలు అంశాలపై ప్రశ్నోత్తరాలు జరుగుతున్నాయి. వడ్డీలేని రుణాల పరిమితి పెంపు, గ్రామ పంచాయతీల ఉన్నతీకరణ పై మంత్రులు సమాధానం ఇస్తున్నారు. కొబ్బరి తోటలు, స్లీపర్ బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదాల పై సభ్యుల ప్రశ్నలకు బదులిస్తున్నారు. విశాఖలో వాయు కాలుష్యం, ఉన్నతి పథకం, ఆలయాల్లో స్థానికుల నియామకాలపై చర్చ జరగతోంది. వాహనాలపై రిఫ్లెక్టివ్ స్టిక్కర్లు, కాఫీ రైతులకు పరిహారం, కొత్త పోర్టులు, ఫిషింగ్ హార్బర్లపై మంత్రులు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.