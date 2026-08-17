Live: అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AP ASSEMBLY LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 9:05 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 6:21 PM IST
AP Assembly Monsoon Session Live : అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాలు నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. తొలిరోజున ఉదయం 9 గంటలకు శాసనసభ సమావేశాలు ప్రశ్నోత్తరాలతో ప్రారంభం అయ్యాయి. ఉదయం 10:30 తర్వాత బ్రేక్ సమయంలో స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడి అధ్యక్షతన శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ(బీఏసీ) భేటీ అయ్యింది. సమావేశాలు ఎన్ని రోజులపాటు నిర్వహించాలి? ఏయే అంశాలపై చర్చించాలి? వంటి అంశాలపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎమ్మెల్యేలు సభలో వారి సీట్లలో కూర్చుంటేనే హాజరు నమోదయ్యేలా ఏర్పాటు చేసిన నూతన సాంకేతిక విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా మరోసారి అమలు చేశారు.
ఈసారి అసెంబ్లీలో మొత్తం 10 కీలక అంశాలు చర్చకు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా అమరావతిలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, విద్యుత్ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు, ఎల్నినో ప్రభావం, రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు-పరిశ్రమల రాక, ఉద్యోగాల భర్తీ, జాబ్ క్యాలెండర్ వంటి అంశాలపై సభలో ప్రధానంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు రాష్ట్రంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైన డీఎస్సీ-2025పై విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అసెంబ్లీ వేదికగా వాస్తవాలను బహిర్గతం చేయనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న సూపర్ సిక్స్ గ్యారెంటీలు, ఇతర సంక్షేమ పథకాల అమలుతో పాటు రాష్ట్రంలోని శాంతిభద్రతల పరిస్థితులపై కూడా సభలో సుదీర్ఘంగా చర్చించనున్నారు. అలాగే, వెనుకబడిన వర్గాల హక్కుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశించిన 'బీసీ బిల్లు'ను ప్రభుత్వం ఈ సమావేశాల్లోనే సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. కాగా, తమకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకుంటే తాము అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకామని వైఎస్సార్సీపీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
AP Assembly Monsoon Session Live : అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాలు నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. తొలిరోజున ఉదయం 9 గంటలకు శాసనసభ సమావేశాలు ప్రశ్నోత్తరాలతో ప్రారంభం అయ్యాయి. ఉదయం 10:30 తర్వాత బ్రేక్ సమయంలో స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడి అధ్యక్షతన శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ(బీఏసీ) భేటీ అయ్యింది. సమావేశాలు ఎన్ని రోజులపాటు నిర్వహించాలి? ఏయే అంశాలపై చర్చించాలి? వంటి అంశాలపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎమ్మెల్యేలు సభలో వారి సీట్లలో కూర్చుంటేనే హాజరు నమోదయ్యేలా ఏర్పాటు చేసిన నూతన సాంకేతిక విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా మరోసారి అమలు చేశారు.
ఈసారి అసెంబ్లీలో మొత్తం 10 కీలక అంశాలు చర్చకు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా అమరావతిలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, విద్యుత్ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు, ఎల్నినో ప్రభావం, రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు-పరిశ్రమల రాక, ఉద్యోగాల భర్తీ, జాబ్ క్యాలెండర్ వంటి అంశాలపై సభలో ప్రధానంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు రాష్ట్రంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైన డీఎస్సీ-2025పై విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అసెంబ్లీ వేదికగా వాస్తవాలను బహిర్గతం చేయనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న సూపర్ సిక్స్ గ్యారెంటీలు, ఇతర సంక్షేమ పథకాల అమలుతో పాటు రాష్ట్రంలోని శాంతిభద్రతల పరిస్థితులపై కూడా సభలో సుదీర్ఘంగా చర్చించనున్నారు. అలాగే, వెనుకబడిన వర్గాల హక్కుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశించిన 'బీసీ బిల్లు'ను ప్రభుత్వం ఈ సమావేశాల్లోనే సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. కాగా, తమకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకుంటే తాము అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకామని వైఎస్సార్సీపీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.