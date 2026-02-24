ETV Bharat / Videos

LIVE: అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ASSEMBLY SESSIONS LIVE

thumbnail
Assembly Budget Sessions Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 9:06 AM IST

1 Min Read
Assembly Budget Sessions Live : నేడు తొమ్మిదవ రోజు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. నేడు అసెంబ్లీలో తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు కల్తీపై కీలక చర్చ జరుగుతోంది. కోట్లాది మంది మతవిశ్వాలకు విఘాతం కలిగించేలా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరును అసెంబ్లీ వేదికగా బట్టబయలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేశారు. మాజీ శాసనసభ్యులు పిడతల రాంభూపాల్ రెడ్డి, పాషా, గుంటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్, గంటెల సుమన, గుండా అప్పల సూర్యనారాయణ, ఈలి వరలక్ష్మి , తడపట్ల రత్నాభాయిల మృతికి సంతాపం తెలిపారు. శాసనసభ ఆంధ్రప్రదేశ్ భూముల సవరణ ఆర్డినెన్సును సభలో మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ ప్రవేశ పెట్టారు. శాఖల వారీగా బడ్జెట్‌ పద్దులపై చర్చించి ఆమోదం తెలిపారు. పరిశ్రమలు , పర్యాటకం , ఆబ్కారీ , క్రీడలు , ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు , కార్మిక శాఖలకు సంబంధించిన పద్దులపై చర్చించి ఆమోదించారు. చర్చలో మంత్రులు టి.జి భరత్, కందుల దుర్గేష్, కొల్లు రవీంద్ర, మండిపల్లి రాంప్రసాద్, వాసం శెట్టి సుభాష్ పాల్గొన్నారు. అసెంబ్లీలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా అడవి తల్లి బాట, పశువైద్యశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు, ఆర్.టి.సి ఉద్యోగులకు వైద్య సదుపాయాలు, ఇళ్ళ స్థలాల మంజూరులో అవకతవకలు, హెల్త్ క్లినిక్లు, కొబ్బరి, అరటి ఆధారిత పరిశ్రమలు పై ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం, పలాస నియోజకవర్గంలో వంతెనలు, పర్యాటక కేంద్రంగా విశాఖపట్నం, వయోవృద్ధులకు, దివ్యాంగులకు సామాజిక భద్రతా పింఛన్లు తదితర ప్రశ్నలకు అమాత్యుల సమాధానాలు ఇచ్చారు. 

ASSEMBLY BUDGET SESSIONS LIVE
ASSEMBLY SESSIONS LIVE
AP ASSEMBLY BUDGET SESSIONS LIVE
ASSEMBLY SESSIONS LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

