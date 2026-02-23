LIVE: శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 10:06 AM IST|
Updated : February 23, 2026 at 11:43 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Council Live : అసెంబ్లీ ఆమోదించిన ఏడు బిల్లులను ప్రభుత్వం నేడు శాసనమండలిలో ప్రవేశ పెట్టింది. పురపాలక, దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించి రెండేసి బిల్లులు, విద్యుత్, పంచాయితీ రాజ్, వైద్యారోగ్య శాఖలకు సంబంధించి చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలి ముందుకు తీసుకువచ్చింది. శాసనమండలిలో శాంతి భద్రతలపై నేడు లఘు చర్చ జరుగుతుంది. శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల్లో సార్వత్రిక ఆరోగ్య బీమా, నకిలీ మద్యం విక్రయం, గూగుల్ డేటా సెంటర్ - పర్యావరణ ఆందోళనలు, ఆరోగ్య కేంద్రాలను పూర్తి చేయుట, కావలి మున్సిపాలిటీలో ఆక్రమించిన భూములలో లేఅవుట్లు పై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. కొబ్బరి రైతులకు నష్టం - నివారణ చర్యలు, మొంథా తుపాను వలన నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం, అంతర్రాష్ట్ర ప్రజా రవాణా ఒప్పందం, దేవాలయాల అభివృద్ధి - ధూప దీప నైవేద్య పథకం, SC,ST పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రోత్సాహకాలు, యురేనియం గనుల తవ్వకం - పర్యావరణ అంశాలు తదితర ప్రశ్నలకు అమాత్యుల సమాధానాలు ఇచ్చారు.
