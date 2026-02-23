ETV Bharat / Videos

LIVE: శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Andhra Pradesh Legislative Council Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 10:06 AM IST

|

Updated : February 23, 2026 at 11:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Andhra Pradesh Legislative Council Live : అసెంబ్లీ ఆమోదించిన ఏడు బిల్లులను ప్రభుత్వం నేడు శాసనమండలిలో ప్రవేశ పెట్టింది. పురపాలక, దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించి రెండేసి బిల్లులు, విద్యుత్‌, పంచాయితీ రాజ్‌, వైద్యారోగ్య శాఖలకు సంబంధించి చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలి ముందుకు తీసుకువచ్చింది. శాసనమండలిలో శాంతి భద్రతలపై నేడు లఘు చర్చ జరుగుతుంది. శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల్లో సార్వత్రిక ఆరోగ్య బీమా, నకిలీ మద్యం విక్రయం, గూగుల్ డేటా సెంటర్ - పర్యావరణ ఆందోళనలు, ఆరోగ్య కేంద్రాలను పూర్తి చేయుట, కావలి మున్సిపాలిటీలో ఆక్రమించిన భూములలో లేఅవుట్లు పై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. కొబ్బరి రైతులకు నష్టం - నివారణ చర్యలు, మొంథా తుపాను వలన నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం, అంతర్రాష్ట్ర ప్రజా రవాణా ఒప్పందం, దేవాలయాల అభివృద్ధి - ధూప దీప నైవేద్య పథకం, SC,ST పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రోత్సాహకాలు, యురేనియం గనుల తవ్వకం - పర్యావరణ అంశాలు తదితర ప్రశ్నలకు అమాత్యుల సమాధానాలు  ఇచ్చారు.

Andhra Pradesh Legislative Council Live : అసెంబ్లీ ఆమోదించిన ఏడు బిల్లులను ప్రభుత్వం నేడు శాసనమండలిలో ప్రవేశ పెట్టింది. పురపాలక, దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించి రెండేసి బిల్లులు, విద్యుత్‌, పంచాయితీ రాజ్‌, వైద్యారోగ్య శాఖలకు సంబంధించి చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలి ముందుకు తీసుకువచ్చింది. శాసనమండలిలో శాంతి భద్రతలపై నేడు లఘు చర్చ జరుగుతుంది. శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల్లో సార్వత్రిక ఆరోగ్య బీమా, నకిలీ మద్యం విక్రయం, గూగుల్ డేటా సెంటర్ - పర్యావరణ ఆందోళనలు, ఆరోగ్య కేంద్రాలను పూర్తి చేయుట, కావలి మున్సిపాలిటీలో ఆక్రమించిన భూములలో లేఅవుట్లు పై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. కొబ్బరి రైతులకు నష్టం - నివారణ చర్యలు, మొంథా తుపాను వలన నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం, అంతర్రాష్ట్ర ప్రజా రవాణా ఒప్పందం, దేవాలయాల అభివృద్ధి - ధూప దీప నైవేద్య పథకం, SC,ST పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రోత్సాహకాలు, యురేనియం గనుల తవ్వకం - పర్యావరణ అంశాలు తదితర ప్రశ్నలకు అమాత్యుల సమాధానాలు  ఇచ్చారు.

Last Updated : February 23, 2026 at 11:43 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AP ASSEMBLY BUDGET SESSION
AP BUDGET SESSION 2026
శాసన మండలి లైవ్​
AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Assembly Budjet sessions live

LIVE: ఎనిమిదో రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 23, 2026 at 9:06 AM IST
CBN Launch Swachh Andhra Programm Live

LIVE: వినుకొండలో స్వచ్ఛాంధ్ర–స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 21, 2026 at 1:49 PM IST
Andhra Pradesh Legislative Council Live

LIVE: శాసన మండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 20, 2026 at 10:10 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Assembly Live

LIVE: శాసనసభ సమావేశాలు -ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 20, 2026 at 9:04 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.