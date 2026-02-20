ETV Bharat / Videos

LIVE: శాసన మండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

Andhra Pradesh Legislative Council Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 10:10 AM IST

Updated : February 20, 2026 at 1:17 PM IST

Andhra Pradesh Legislative Council Live: 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్‌పై ఉభయ సభల్లో చర్చ కొనసాగుతుంది. శాసన మండలిలో బడ్జెట్‌ ప్రసంగంపై చర్చకు ఆర్థికమంత్రి సమాధానం ఇస్తున్నారు. అసెంబ్లీ ఆమోదించిన 7 బిల్లులు మండలిలో ప్రవేశపెట్టారు. ఇందాపూర్ డెయిరీ ద్వారా టీటీడీకి హెరిటేజ్ నెయ్యి సరఫరా, సహా తిరుపతి లడ్డూ ప్రసాదం అంశంపై వరుసగా 3వ రోజూ గురువారం కూడా శాసన మండలి దద్దరిల్లింది. ఈ అంశాలపై సభలో చర్చించాలని వైఎస్సార్సీపీ వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. సభ ప్రారంభం కాగానే వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు రామసుబ్బారెడ్డి, వరుదు కల్యాణి, మొండితోక అరుణ్ కుమార్ ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాన్ని మండలి చైర్మన్ మోషేన్​ రాజు తిరస్కరించారు. వాయిదా తీర్మానాలపై చర్చించాల్సిందేనంటూ సభలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల ఆందోళనకు దిగారు. బడ్జెట్​పై 4 రోజులు చర్చించాలని బీఎసీలో నిర్ణయించామని అయితే గత 2 రోజులుగా బడ్జెట్​పై చర్చించే అవకాశం రాలేదని అన్నారు. ప్రస్తుతం నేటి శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

TAGGED:

ANDHRA PRADESH LEGISLATIVE COUNCIL
AP ASSEMBLY BUDGET SESSION
AP BUDGET SESSION 2026
శాసన మండలి లైవ్​
AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

