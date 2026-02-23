LIVE: ఎనిమిదో రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - ASSEMBLY SESSIONS TODAY LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 9:06 AM IST
Assembly Budjet sessions live: అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఎనిమిదో రోజులో భాగంగా నేడు ప్రభుత్వం బిల్లులు ప్రవేశపెట్టారు. ఏపీ జైళ్లు, సంస్కరణ సర్వీసుల 2026 బిల్లును హోంమంత్రి అనిత ప్రవేశపెట్టారు. విద్యుత్ చట్టంలోని 182వ సెక్షన్ ప్రతులను మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ సభలో ప్రవేశపెట్టారు. రైతుల నీటి పారుదల వ్యవస్థల యాజమాన్య సవరణ బిల్లు ను మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సభ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. శాఖల వారీగా బడ్జెట్ పద్దులపై సభలో చర్చించి ఆమోదం తెలిపారు. సాంఘిక సంక్షేమం, మహిళ, శిశు, గిరిజన సంక్షేమం, వెనుకబడిన తరగతులు, న్యాయ, పౌర సరఫరాల శాఖలకు సంబంధించిన పద్దులపై చర్చించి ఆమోదించారు. చర్చలో మంత్రులు డోలా శ్రీ బాలవీరాంజనేయ స్వామి, గుమ్మడి సంధ్యారాణి, సవిత, ఫరూక్, నాదెండ్ల మనోహర్లు పాల్గొన్నారు. అసెంబ్లీలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా మొంథా తుపాను వల్ల పంట నష్టం, అవ్యవస్థీకృత రంగ కార్మికుల సంక్షేమం, కేజీబీవీ పాఠశాలలు, పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్ షిప్ల బకాయిలు, విజయనగరం వద్ద ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల పై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాన్ని ఇచ్చారు.
