ETV Bharat / Videos

LIVE: ఎనిమిదో రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - ASSEMBLY SESSIONS TODAY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Assembly Budjet sessions live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 9:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Assembly Budjet sessions live: అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో ఎనిమిదో రోజులో భాగంగా నేడు ప్రభుత్వం బిల్లులు ప్రవేశపెట్టారు. ఏపీ జైళ్లు, సంస్కరణ సర్వీసుల 2026 బిల్లును హోంమంత్రి అనిత ప్రవేశపెట్టారు. విద్యుత్ చట్టంలోని 182వ సెక్షన్‌ ప్రతులను మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ సభలో ప్రవేశపెట్టారు. రైతుల నీటి పారుదల వ్యవస్థల యాజమాన్య సవరణ బిల్లు ను మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సభ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. శాఖల వారీగా బడ్జెట్‌ పద్దులపై సభలో చర్చించి ఆమోదం తెలిపారు. సాంఘిక సంక్షేమం, మహిళ, శిశు, గిరిజన సంక్షేమం, వెనుకబడిన తరగతులు, న్యాయ, పౌర సరఫరాల శాఖలకు సంబంధించిన పద్దులపై చర్చించి ఆమోదించారు. చర్చలో మంత్రులు డోలా శ్రీ బాలవీరాంజనేయ స్వామి, గుమ్మడి సంధ్యారాణి, సవిత, ఫరూక్‌, నాదెండ్ల మనోహర్‌లు పాల్గొన్నారు. అసెంబ్లీలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా మొంథా తుపాను వల్ల పంట నష్టం, అవ్యవస్థీకృత రంగ కార్మికుల సంక్షేమం, కేజీబీవీ పాఠశాలలు, పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్ షిప్‌ల బకాయిలు, విజయనగరం వద్ద ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల పై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాన్ని ఇచ్చారు.

Assembly Budjet sessions live: అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో ఎనిమిదో రోజులో భాగంగా నేడు ప్రభుత్వం బిల్లులు ప్రవేశపెట్టారు. ఏపీ జైళ్లు, సంస్కరణ సర్వీసుల 2026 బిల్లును హోంమంత్రి అనిత ప్రవేశపెట్టారు. విద్యుత్ చట్టంలోని 182వ సెక్షన్‌ ప్రతులను మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ సభలో ప్రవేశపెట్టారు. రైతుల నీటి పారుదల వ్యవస్థల యాజమాన్య సవరణ బిల్లు ను మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సభ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. శాఖల వారీగా బడ్జెట్‌ పద్దులపై సభలో చర్చించి ఆమోదం తెలిపారు. సాంఘిక సంక్షేమం, మహిళ, శిశు, గిరిజన సంక్షేమం, వెనుకబడిన తరగతులు, న్యాయ, పౌర సరఫరాల శాఖలకు సంబంధించిన పద్దులపై చర్చించి ఆమోదించారు. చర్చలో మంత్రులు డోలా శ్రీ బాలవీరాంజనేయ స్వామి, గుమ్మడి సంధ్యారాణి, సవిత, ఫరూక్‌, నాదెండ్ల మనోహర్‌లు పాల్గొన్నారు. అసెంబ్లీలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా మొంథా తుపాను వల్ల పంట నష్టం, అవ్యవస్థీకృత రంగ కార్మికుల సంక్షేమం, కేజీబీవీ పాఠశాలలు, పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్ షిప్‌ల బకాయిలు, విజయనగరం వద్ద ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల పై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాన్ని ఇచ్చారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSEMBLY SESSIONS LIVE
ASSEMBLY BUDJET SESSIONS LIVE
ANDHRA PRADESH ASSEMBLY
ఏపీ అసెంబ్లీ లైవ్
ASSEMBLY SESSIONS TODAY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CBN Launch Swachh Andhra Programm Live

LIVE: వినుకొండలో స్వచ్ఛాంధ్ర–స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 21, 2026 at 1:49 PM IST
Andhra Pradesh Legislative Council Live

LIVE: శాసన మండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 20, 2026 at 10:10 AM IST
Andhra Pradesh Legislative Assembly Live

LIVE: శాసనసభ సమావేశాలు -ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 20, 2026 at 9:04 AM IST
International_City_Parade

LIVE: విశాఖలో ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్-2026 నావెల్ ఆపరేషన్ డెమో - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 19, 2026 at 6:19 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.