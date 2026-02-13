ETV Bharat / Videos

Live:రెండో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 9:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE: నేడు రెండో రోజు రాష్ట్ర బడ్జెట్​ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై సీఎం చర్చిస్తున్నారు. అసెంబ్లీ, మండలిలో రెండో చర్చ కొనసాగుతోంది. బీఏసీలో నిర్ణయాలను మండలికి సీఎం చంద్రబాబు సమర్పించనున్నారు. గవర్నర్‌ ప్రసంగంపై ధన్యవాద ప్రతిపాదనకు అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలపనుంది. శాసనసభలో నేడు మూడు బిల్లులను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతోంది. చట్టసభలకు ప్రభుత్వం రేపు 2026-27వార్షిక బడ్జెట్‌ను సమర్పించనుంది. ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్​ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ప్రశ్నోత్తరాలు, జీరో అవర్​ ముగిశాక 11 గంటలకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రూ.3.38 లక్షల కోట్ల నుంచి 3.48 లక్షల కోట్ల మధ్య బడ్జెట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. 2025-26బడ్జెట్‌తో పోల్చితే 5 నుంచి 10శాతం పెరిగే ఛాన్స్​ఉంది. రేపు ఉదయం అసెంబ్లీలోని సీఎం ఛాంబర్‌లో రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం భేటీ అయ్యి బడ్జెట్‌కు ఆమోదం తెలపనున్నారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలుకు బడ్జెట్‌లో తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, వ్యవసాయం రంగంతో పాటు ఆరోగ్యం, గ్రామాల అభివృద్ధి, విద్యకు బడ్జెట్‌లో ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.

AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE: నేడు రెండో రోజు రాష్ట్ర బడ్జెట్​ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై సీఎం చర్చిస్తున్నారు. అసెంబ్లీ, మండలిలో రెండో చర్చ కొనసాగుతోంది. బీఏసీలో నిర్ణయాలను మండలికి సీఎం చంద్రబాబు సమర్పించనున్నారు. గవర్నర్‌ ప్రసంగంపై ధన్యవాద ప్రతిపాదనకు అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలపనుంది. శాసనసభలో నేడు మూడు బిల్లులను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతోంది. చట్టసభలకు ప్రభుత్వం రేపు 2026-27వార్షిక బడ్జెట్‌ను సమర్పించనుంది. ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్​ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ప్రశ్నోత్తరాలు, జీరో అవర్​ ముగిశాక 11 గంటలకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రూ.3.38 లక్షల కోట్ల నుంచి 3.48 లక్షల కోట్ల మధ్య బడ్జెట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. 2025-26బడ్జెట్‌తో పోల్చితే 5 నుంచి 10శాతం పెరిగే ఛాన్స్​ఉంది. రేపు ఉదయం అసెంబ్లీలోని సీఎం ఛాంబర్‌లో రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం భేటీ అయ్యి బడ్జెట్‌కు ఆమోదం తెలపనున్నారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలుకు బడ్జెట్‌లో తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, వ్యవసాయం రంగంతో పాటు ఆరోగ్యం, గ్రామాల అభివృద్ధి, విద్యకు బడ్జెట్‌లో ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANDHRA PRADESH ASSEMBLY
ASSEMBLY SESSIONS LIVE
AP ASSEMBLY BUDGET SESSION
ఏపీ అసెంబ్లీ లైవ్
AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Andhra Pradesh Legislative Council Live

LIVE: శాసన మండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 13, 2026 at 10:06 AM IST
Telangana Municipal Election Results

LIVE : తెలంగాణ మున్సిపల్​ ఎన్నికల ఫలితాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 13, 2026 at 8:01 AM IST
Lok Sabha Sessions Live

LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 12, 2026 at 11:02 AM IST
Rajya Sabha Session LIVE

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 12, 2026 at 11:01 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.