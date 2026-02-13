Live:రెండో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 9:03 AM IST
AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE: నేడు రెండో రోజు రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై సీఎం చర్చిస్తున్నారు. అసెంబ్లీ, మండలిలో రెండో చర్చ కొనసాగుతోంది. బీఏసీలో నిర్ణయాలను మండలికి సీఎం చంద్రబాబు సమర్పించనున్నారు. గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాద ప్రతిపాదనకు అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలపనుంది. శాసనసభలో నేడు మూడు బిల్లులను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతోంది. చట్టసభలకు ప్రభుత్వం రేపు 2026-27వార్షిక బడ్జెట్ను సమర్పించనుంది. ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ప్రశ్నోత్తరాలు, జీరో అవర్ ముగిశాక 11 గంటలకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రూ.3.38 లక్షల కోట్ల నుంచి 3.48 లక్షల కోట్ల మధ్య బడ్జెట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. 2025-26బడ్జెట్తో పోల్చితే 5 నుంచి 10శాతం పెరిగే ఛాన్స్ఉంది. రేపు ఉదయం అసెంబ్లీలోని సీఎం ఛాంబర్లో రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం భేటీ అయ్యి బడ్జెట్కు ఆమోదం తెలపనున్నారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలుకు బడ్జెట్లో తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, వ్యవసాయం రంగంతో పాటు ఆరోగ్యం, గ్రామాల అభివృద్ధి, విద్యకు బడ్జెట్లో ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.
AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE: నేడు రెండో రోజు రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై సీఎం చర్చిస్తున్నారు. అసెంబ్లీ, మండలిలో రెండో చర్చ కొనసాగుతోంది. బీఏసీలో నిర్ణయాలను మండలికి సీఎం చంద్రబాబు సమర్పించనున్నారు. గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాద ప్రతిపాదనకు అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలపనుంది. శాసనసభలో నేడు మూడు బిల్లులను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతోంది. చట్టసభలకు ప్రభుత్వం రేపు 2026-27వార్షిక బడ్జెట్ను సమర్పించనుంది. ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ప్రశ్నోత్తరాలు, జీరో అవర్ ముగిశాక 11 గంటలకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రూ.3.38 లక్షల కోట్ల నుంచి 3.48 లక్షల కోట్ల మధ్య బడ్జెట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. 2025-26బడ్జెట్తో పోల్చితే 5 నుంచి 10శాతం పెరిగే ఛాన్స్ఉంది. రేపు ఉదయం అసెంబ్లీలోని సీఎం ఛాంబర్లో రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం భేటీ అయ్యి బడ్జెట్కు ఆమోదం తెలపనున్నారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలుకు బడ్జెట్లో తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, వ్యవసాయం రంగంతో పాటు ఆరోగ్యం, గ్రామాల అభివృద్ధి, విద్యకు బడ్జెట్లో ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.