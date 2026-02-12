ETV Bharat / Videos

ఏపీ అసెంబ్లీ - గవర్నర్‌ ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE

Andhra Pradesh Assembly Sessions LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 9:03 AM IST

Andhra Pradesh Assembly Sessions LIVE: అసెంబ్లీలో నేడు ఉభయసభల్లో గవర్నర్‌ ప్రసంగంపై ధన్యవాదాల తీర్మానం, చర్చ జరుగుతుంది. ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా మంత్రులు పలు అంశాలపై సమాధానాలు చెప్తున్నారు. శనివారం బడ్జెట్‌, వ్యవసాయ బడ్జెట్‌లను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. శాసనసభ ప్రశ్నోత్తరాల్లో పుట్టపర్తిలో ఐఐఐటీ, నన్నయ విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో అనుమతులు లేని కళాశాలలు, పుత్తూరు పురపాలక సంఘం చైర్మన్ పై విచారణ, గిరిజన ఉద్యోగుల బదిలీలు, లోచెర్ల-శివదావలస ఎత్తిపోతల పథకం అంశాలపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానాలిచ్చారు. గుత్తేదారుల పెండింగ్ బిల్లులు, అమలాపురం డిగ్రీ కళాశాల ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ విద్యార్థుల వసతి గృహాలు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు, బీసీ సంక్షేమ వసతి గృహాల విద్యార్థుల మెస్ ఛార్జీలు, తిరుపతి, తిరుమలకు తాగునీరు అంశాలపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానాలిచ్చారు. ఉభయ సభల్లో  మంత్రులు తమ శాఖలకు సంబంధించిన పత్రాలు ప్రవేశపెట్టారు.  మంత్రి శ్రీ గొట్టిపాటి రవి కుమార్వి ద్యుత్ సుంకం 2025 సవరణ బిల్లు సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం

ANDHRA PRADESH ASSEMBLY
ASSEMBLY SESSIONS LIVE
AP ASSEMBLY BUDGET SESSION
ఏపీ అసెంబ్లీ లైవ్​
AP ASSEMBLY SESSIONS LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

