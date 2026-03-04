ETV Bharat / Videos

LIVE: శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

Andhra Pradesh Legislative Council LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 10:09 AM IST

Andhra Pradesh Legislative Council LIVE: 4 రోజుల విరామం తరువాత ఉభయ సభల్లో నేడు బడ్జెట్‌ సమావేశాలు మళ్లీ ప్రారంభమయ్యాయి. నేడు శాసన మండలిలో తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంపై ప్రభుత్వ ప్రకటన సహా లఘు చర్చ జరుగుతుంది. మండలి ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా ప్రభుత్వ భవనాలపై సౌర ఫలకాల ఏర్పాటు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై అక్రమ కేసులు, అమరావతి బాహ్య వలయ రహదారి కొరకు భూసేకరణ, కొత్త జిల్లాలకు ఉద్యోగుల బదిలీలు, వడ్డెర, రజక, పల్లెకార సామాజిక వర్గాలను ఎస్సీ/ఎస్టీ వర్గంలో చేర్చడం వంటి పలు అంశాలపై ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానం ఇచ్చారు. సంఘటిత, అసంఘటిత కార్మికులు, జిల్లా న్యాయస్థానాలలో ప్రత్యేక ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు, విశ్వవిద్యాలయాలలో అధ్యాపక పోస్టుల ఖాళీలు, పరిశ్రమలకు తాటిపూడి జలాశయ నీటి సరఫరా, చిన్న, మధ్య తరహా సాగునీటి చెరువుల అభివృద్ధి తదితర ప్రశ్నలకు అమాత్యులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం నేటి శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

 

LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
AP ASSEMBLY BUDGET SESSION
LEGISLATIVE COUNCIL SESSION
శాసన మండలి లైవ్​
ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

