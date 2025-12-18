LIVE: ఏఎన్ఆర్ కళాశాల వజ్రోత్సవ వేడుకలు -ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ANR COLLEGE DIAMOND JUBILEE LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 10:32 AM IST
ANR College Diamond Jubilee Celebration LIVE : గుడివాడలోని ఏఎన్ఆర్ కళాశాల వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో మూడోరోజు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. బుధవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో భాగంగా కళాశాలలో నిర్మించిన రుసా భవనాన్ని ప్రముఖ సినీ నటుడు నాగార్జున ప్రారంభించారు. అనంతరం జరిగిన సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఏఎన్ఆర్ చదువు కోలేకున్నా వేలాది మందికి విద్యాభాగ్యం కల్పించేందుకు సాయం చేశారన్నారు. ఈ కళాశాల ఎందరో రాజకీయ నాయకులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, న్యాయమూర్తులు, శాస్త్రవేత్తలు, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్లను తయారుచేసి సమాజానికి అందించిందన్నారు. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్, మాజీ కేంద్రమంత్రి కావూరి సాంబశివరావు, రాజ్యసభ మాజీ సభ్యుడు యలమంచిలి శివాజీ, ఈనాడు గ్రూప్ సంస్థల అధినేత దివంగత రామోజీరావు, యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్, కైకాల సత్యనారాయణ, విశ్రాంత ఐఏఎస్ పద్మనాభయ్య ఇలా ఎందరో ఇక్కడ చదివిన వారేనని వివరించారు. కళాశాలలో నైపుణ్య అభివృద్ధి కోర్సులు ప్రారంభించనుండటం శుభపరిణామమని పేర్కొన్నారు. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ చొరవతో కళాశాలను మరింత అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకెళ్లాలని నాగార్జున విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం నేటి వజ్రోత్సవ వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
