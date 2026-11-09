భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయంలో దీపావళి ఖజానా పంపిణీ - పోటెత్తిన భక్తులు
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Published : November 9, 2026 at 4:57 PM IST
దీపావళి పండగ సందర్భంగా చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయం వద్ద భక్తులు పోటెత్తారు. ఆదివారం సాయంత్రం నుంచి ఖజానా పంపిణీ ప్రారంభం కావడంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. గుల్జార్ హౌస్ వరకు భక్తులు క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్నారు. దీంతో భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. రద్దీకి తగ్గట్లుగా నాలుగు క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అమ్మవారి ఖజానా పంపిణీ చేస్తున్నారు. మూడు రోజుల పాటు ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగనుందని నిర్వాహకులు చెపుతున్నారు. దీపావళి పర్వదినాన భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయంలో అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో ముస్తాబు చేస్తారు. భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని గవర్నర్ సహా పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. అమ్మవారి నాణేలు లభిస్తే సకల శుభాలు, సిరిసంపదలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే ఈ నాణేల కోసం చాలాదూరం నుంచి వచ్చిన వారు కూడా ఉన్నారు. దీపావళి సమయంలో ఏటా ఈ ఆలయం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతుంది.
దీపావళి పండగ సందర్భంగా చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయం వద్ద భక్తులు పోటెత్తారు. ఆదివారం సాయంత్రం నుంచి ఖజానా పంపిణీ ప్రారంభం కావడంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. గుల్జార్ హౌస్ వరకు భక్తులు క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్నారు. దీంతో భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. రద్దీకి తగ్గట్లుగా నాలుగు క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అమ్మవారి ఖజానా పంపిణీ చేస్తున్నారు. మూడు రోజుల పాటు ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగనుందని నిర్వాహకులు చెపుతున్నారు. దీపావళి పర్వదినాన భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయంలో అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో ముస్తాబు చేస్తారు. భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని గవర్నర్ సహా పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. అమ్మవారి నాణేలు లభిస్తే సకల శుభాలు, సిరిసంపదలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే ఈ నాణేల కోసం చాలాదూరం నుంచి వచ్చిన వారు కూడా ఉన్నారు. దీపావళి సమయంలో ఏటా ఈ ఆలయం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతుంది.