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భవానీ భక్తుల భద్రతకు అన్నవరం పోలీసుల చర్యలు

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భవానీ భక్తుల భద్రతకు పోలీసుల చర్యలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2026 at 2:30 PM IST

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Bhavani Devotees Safety : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల కోసం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాల నుంచి పలువురు భవానీ భక్తులు కాలినడకన విజయవాడకు పయనమవుతున్నారు. ఇలా జాతీయ రహదారిపై కిలోమీటర్ల మేర నడిచి వెళ్లే భక్తుల భద్రత కోసం కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. రాత్రి సమయాల్లో హైవేపై నడిచే భక్తులను వాహనదారులు సులభంగా గుర్తించేలా పోలీసులు వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టారు. నడిచి వెళ్లే భక్తుల బ్యాగులకు మెరిసే రేడియం స్టిక్కర్లను అంటిస్తున్నారు. చీకట్లో ఈ స్టిక్కర్లు స్పష్టంగా కనిపించడం వల్ల వెనుక వచ్చే వాహనాల డ్రైవర్లు ముందుగానే అప్రమత్తమై ప్రమాదాలు నివారించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. రహదారిపై వెళ్తున్న భక్తులను ఆపి వారికి భద్రతపై ప్రత్యేకంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

రాత్రివేళ రోడ్డుపై నడిచేటప్పుడు గుంపులుగా కాకుండా ఒకరి వెనుక ఒకరు రోడ్డు మార్జిన్‌లోనే నడవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అలసిపోయి విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో రోడ్డుకు దూరంగా సురక్షిత ప్రాంతాలను మాత్రమే ఎంచుకోవాలని జాగ్రత్తలు చెబుతున్నారు. భక్తులు క్షేమంగా అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని తిరిగి రావాలన్న ఉద్దేశంతో పోలీసులు తీసుకుంటున్న ఈ చర్యల పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. 

Bhavani Devotees Safety : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల కోసం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ జిల్లాల నుంచి పలువురు భవానీ భక్తులు కాలినడకన విజయవాడకు పయనమవుతున్నారు. ఇలా జాతీయ రహదారిపై కిలోమీటర్ల మేర నడిచి వెళ్లే భక్తుల భద్రత కోసం కాకినాడ జిల్లా అన్నవరం పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. రాత్రి సమయాల్లో హైవేపై నడిచే భక్తులను వాహనదారులు సులభంగా గుర్తించేలా పోలీసులు వినూత్న కార్యక్రమం చేపట్టారు. నడిచి వెళ్లే భక్తుల బ్యాగులకు మెరిసే రేడియం స్టిక్కర్లను అంటిస్తున్నారు. చీకట్లో ఈ స్టిక్కర్లు స్పష్టంగా కనిపించడం వల్ల వెనుక వచ్చే వాహనాల డ్రైవర్లు ముందుగానే అప్రమత్తమై ప్రమాదాలు నివారించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. రహదారిపై వెళ్తున్న భక్తులను ఆపి వారికి భద్రతపై ప్రత్యేకంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

రాత్రివేళ రోడ్డుపై నడిచేటప్పుడు గుంపులుగా కాకుండా ఒకరి వెనుక ఒకరు రోడ్డు మార్జిన్‌లోనే నడవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అలసిపోయి విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో రోడ్డుకు దూరంగా సురక్షిత ప్రాంతాలను మాత్రమే ఎంచుకోవాలని జాగ్రత్తలు చెబుతున్నారు. భక్తులు క్షేమంగా అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని తిరిగి రావాలన్న ఉద్దేశంతో పోలీసులు తీసుకుంటున్న ఈ చర్యల పట్ల సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. 

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TAGGED:

NIGHT ROAD SAFETY ANNAVARAM POLICE
DEVOTEE AWARENESS ANNAVARAM POLICE
ANNAVARAM POLICE ROAD SAFETY
WALKING DEVOTEES SECURITY
BHAVANI DEVOTEES SAFETY

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