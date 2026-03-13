ETV Bharat / Videos

LIVE: 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు- సూరంపల్లి ప్రజావేదికలో సీఎం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Chandrababu Released Annadata Sukhibhava Funds Prajavedika Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 6:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Released Annadata Sukhibhava Funds Prajavedika Live: ఉగాది కానుకగా నేడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు జమ చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలో పర్యటిస్తున్నారు. సూరంపల్లిలో ప్రజా వేదిక సభలో పాల్గొన్న సీఎం 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు విడుదల చేశారు. ప్రజావేదికలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు అన్నదాతలతో మాట్లాడారు. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద కేంద్రంతో కలిసి మూడో విడత నిధులను నేడు విడుదల చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పీఎం కిసాన్, అన్నదాత సుఖీభవ కింద రైతులకు వ్యవసాయానికి సహకారం అందించేందుకు వీలుగా మూడో విడత ఆర్థిక సాయాన్ని విడుదల చేశాయి. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,22,268 మందికి లబ్ధి అందించనుంది. రూ.48.09 కోట్లు రైతుల ఖాతాలో వేయనుంది. కేంద్రం రూ.2 వేలు, రాష్ట్రం రూ.4 వేలు జమచేస్తాయి. ప్రస్తుతం సూరంపల్లిలో ప్రజా వేదికలో రైతులతో ముఖ్యమంత్రి ముఖాముఖి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

CM Chandrababu Released Annadata Sukhibhava Funds Prajavedika Live: ఉగాది కానుకగా నేడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు జమ చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలో పర్యటిస్తున్నారు. సూరంపల్లిలో ప్రజా వేదిక సభలో పాల్గొన్న సీఎం 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు విడుదల చేశారు. ప్రజావేదికలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు అన్నదాతలతో మాట్లాడారు. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద కేంద్రంతో కలిసి మూడో విడత నిధులను నేడు విడుదల చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పీఎం కిసాన్, అన్నదాత సుఖీభవ కింద రైతులకు వ్యవసాయానికి సహకారం అందించేందుకు వీలుగా మూడో విడత ఆర్థిక సాయాన్ని విడుదల చేశాయి. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,22,268 మందికి లబ్ధి అందించనుంది. రూ.48.09 కోట్లు రైతుల ఖాతాలో వేయనుంది. కేంద్రం రూ.2 వేలు, రాష్ట్రం రూ.4 వేలు జమచేస్తాయి. ప్రస్తుతం సూరంపల్లిలో ప్రజా వేదికలో రైతులతో ముఖ్యమంత్రి ముఖాముఖి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ANNADATA SUKHIBHAVA LIVE
ANNADATA SUKHIBHAVA RELEASE
3RD PHASE ANNADATA SUKHIBHAVA FUNDS
అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు
CM CHANDRABABU LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Rajyasabha Sessions Live

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 13, 2026 at 11:02 AM IST
New Justice Lisa Gill Swearing Ceremony Live

Live: హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్‌ లిసా గిల్‌ ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 13, 2026 at 10:17 AM IST
Minister Lokesh LIVE

LIVE : నెల్లూరు జిల్లాలో సాగర్ డిఫెన్స్ పరిశ్రమకు మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 12, 2026 at 4:10 PM IST
CM Chandrababu Naidu Review Meeting With Police Officers LIVE

LIVE: శాంతిభద్రతలపై ఎస్పీలతో సీఎం సమీక్ష- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 12, 2026 at 12:31 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.