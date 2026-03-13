LIVE: 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు- సూరంపల్లి ప్రజావేదికలో సీఎం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 6:28 PM IST
CM Chandrababu Released Annadata Sukhibhava Funds Prajavedika Live: ఉగాది కానుకగా నేడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు జమ చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలో పర్యటిస్తున్నారు. సూరంపల్లిలో ప్రజా వేదిక సభలో పాల్గొన్న సీఎం 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు విడుదల చేశారు. ప్రజావేదికలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు అన్నదాతలతో మాట్లాడారు. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద కేంద్రంతో కలిసి మూడో విడత నిధులను నేడు విడుదల చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పీఎం కిసాన్, అన్నదాత సుఖీభవ కింద రైతులకు వ్యవసాయానికి సహకారం అందించేందుకు వీలుగా మూడో విడత ఆర్థిక సాయాన్ని విడుదల చేశాయి. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,22,268 మందికి లబ్ధి అందించనుంది. రూ.48.09 కోట్లు రైతుల ఖాతాలో వేయనుంది. కేంద్రం రూ.2 వేలు, రాష్ట్రం రూ.4 వేలు జమచేస్తాయి. ప్రస్తుతం సూరంపల్లిలో ప్రజా వేదికలో రైతులతో ముఖ్యమంత్రి ముఖాముఖి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
CM Chandrababu Released Annadata Sukhibhava Funds Prajavedika Live: ఉగాది కానుకగా నేడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు జమ చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరంలో పర్యటిస్తున్నారు. సూరంపల్లిలో ప్రజా వేదిక సభలో పాల్గొన్న సీఎం 'అన్నదాత-సుఖీభవ' నిధులు విడుదల చేశారు. ప్రజావేదికలో పాల్గొన్న చంద్రబాబు అన్నదాతలతో మాట్లాడారు. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద కేంద్రంతో కలిసి మూడో విడత నిధులను నేడు విడుదల చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పీఎం కిసాన్, అన్నదాత సుఖీభవ కింద రైతులకు వ్యవసాయానికి సహకారం అందించేందుకు వీలుగా మూడో విడత ఆర్థిక సాయాన్ని విడుదల చేశాయి. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,22,268 మందికి లబ్ధి అందించనుంది. రూ.48.09 కోట్లు రైతుల ఖాతాలో వేయనుంది. కేంద్రం రూ.2 వేలు, రాష్ట్రం రూ.4 వేలు జమచేస్తాయి. ప్రస్తుతం సూరంపల్లిలో ప్రజా వేదికలో రైతులతో ముఖ్యమంత్రి ముఖాముఖి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.