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LIVE : అనిల్ రావిపూడి కొత్త సినిమా గ్రాండ్​ లాంచ్​! - ప్రత్యక్షప్రసారం - VENKY AND NKR ANIL POOJA CEREMONY

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Anil Ravipudi New Movie Pooja Ceremony Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 9:28 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 10:03 AM IST

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Anil Ravipudi New Movie Pooja Ceremony Live : టాలీవుడ్ మోస్ట్ సక్సెస్​ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కీలక ప్రకటన చేశారు. తన తదుపరి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు కిక్కిచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. తాను నెక్ట్స్ తెరకెక్కించనున్న సినిమా వివరాలను ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. నందమూరి కల్యాణ్​రామ్ - దగ్గుబాటి వెంకటేశ్​తో మల్టీస్టారర్ సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "మొదటి వందకోట్ల బొమ్మ కొట్టిన హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్, మొదటిసారి బొమ్మ తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో నందమూరి కల్యాణ్​రామ్​ గారితో కలిసి 2027 మొదటి పండగకు మీ ముందుకు వస్తున్నాం" అని అనిల్ రావిపూడి ఓ స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులకు ఫుల్​ స్టాప్ పడిపోయింది. విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ లు హీరోలుగా నటించనున్న ఈ సినిమాకి సంబంధించిన అధికారిక పూజా కార్యక్రమాలను ఇవాళ చాలా గ్రాండ్‌గా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్​పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడే ప్రాజెక్ట్​ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి.

Anil Ravipudi New Movie Pooja Ceremony Live : టాలీవుడ్ మోస్ట్ సక్సెస్​ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కీలక ప్రకటన చేశారు. తన తదుపరి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు కిక్కిచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. తాను నెక్ట్స్ తెరకెక్కించనున్న సినిమా వివరాలను ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. నందమూరి కల్యాణ్​రామ్ - దగ్గుబాటి వెంకటేశ్​తో మల్టీస్టారర్ సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "మొదటి వందకోట్ల బొమ్మ కొట్టిన హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్, మొదటిసారి బొమ్మ తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో నందమూరి కల్యాణ్​రామ్​ గారితో కలిసి 2027 మొదటి పండగకు మీ ముందుకు వస్తున్నాం" అని అనిల్ రావిపూడి ఓ స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులకు ఫుల్​ స్టాప్ పడిపోయింది. విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ లు హీరోలుగా నటించనున్న ఈ సినిమాకి సంబంధించిన అధికారిక పూజా కార్యక్రమాలను ఇవాళ చాలా గ్రాండ్‌గా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్​పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడే ప్రాజెక్ట్​ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి.

Last Updated : June 18, 2026 at 10:03 AM IST

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TAGGED:

ANIL RAVIPUDI NEW MOVIE
DIRECTOR ANIL RAVIPUDI NEW MOVIE
VENKATESH AND ANIL RAVIPUDI MOVIE
NKRAR2 POOJA CEREMONY
VENKY AND NKR ANIL POOJA CEREMONY

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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