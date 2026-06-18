LIVE: అనిల్ రావిపూడి కొత్త సినిమా పూజా కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ANIL RAVIPUDI NEW MOVIE POOJA LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 10:03 AM IST
Anil Ravipudi New Movie Pooja Ceremony Live: టాలీవుడ్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కీలక ప్రకటన చేశారు. తన తదుపరి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు కిక్కిచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. తాను నెక్ట్స్ తెరకెక్కించనున్న సినిమా వివరాలను ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. నందమూరి కల్యాణ్రామ్ - దగ్గుబాటి వెంకటేశ్తో మల్టీస్టారర్ సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "మొదటి వందకోట్ల బొమ్మ కొట్టిన హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్, మొదటిసారి బొమ్మ తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో నందమూరి కల్యాణ్రామ్ గారితో కలిసి 2027 మొదటి పండగకు మీ ముందుకు వస్తున్నాం" అని అనిల్ రావిపూడి ఓ స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులకు ఫుల్ స్టాప్ పడిపోయింది. విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ లు హీరోలుగా నటించనున్న ఈ సినిమాకి సంబంధించిన అధికారిక పూజా కార్యక్రమాలను ఇవాళ చాలా గ్రాండ్గా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడే ప్రాజెక్ట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం పూజా కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Anil Ravipudi New Movie Pooja Ceremony Live: టాలీవుడ్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కీలక ప్రకటన చేశారు. తన తదుపరి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు కిక్కిచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. తాను నెక్ట్స్ తెరకెక్కించనున్న సినిమా వివరాలను ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. నందమూరి కల్యాణ్రామ్ - దగ్గుబాటి వెంకటేశ్తో మల్టీస్టారర్ సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "మొదటి వందకోట్ల బొమ్మ కొట్టిన హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్, మొదటిసారి బొమ్మ తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో నందమూరి కల్యాణ్రామ్ గారితో కలిసి 2027 మొదటి పండగకు మీ ముందుకు వస్తున్నాం" అని అనిల్ రావిపూడి ఓ స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులకు ఫుల్ స్టాప్ పడిపోయింది. విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ లు హీరోలుగా నటించనున్న ఈ సినిమాకి సంబంధించిన అధికారిక పూజా కార్యక్రమాలను ఇవాళ చాలా గ్రాండ్గా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడే ప్రాజెక్ట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం పూజా కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.