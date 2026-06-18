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LIVE: అనిల్​ రావిపూడి కొత్త సినిమా పూజా కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ANIL RAVIPUDI NEW MOVIE POOJA LIVE

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Anil Ravipudi New Movie Pooja Ceremony Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 9:29 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 10:03 AM IST

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Anil Ravipudi New Movie Pooja Ceremony Live: టాలీవుడ్ మోస్ట్ సక్సెస్​ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కీలక ప్రకటన చేశారు. తన తదుపరి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు కిక్కిచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. తాను నెక్ట్స్ తెరకెక్కించనున్న సినిమా వివరాలను ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. నందమూరి కల్యాణ్​రామ్ - దగ్గుబాటి వెంకటేశ్​తో మల్టీస్టారర్ సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "మొదటి వందకోట్ల బొమ్మ కొట్టిన హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్, మొదటిసారి బొమ్మ తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో నందమూరి కల్యాణ్​రామ్​ గారితో కలిసి 2027 మొదటి పండగకు మీ ముందుకు వస్తున్నాం" అని అనిల్ రావిపూడి ఓ స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులకు ఫుల్​ స్టాప్ పడిపోయింది. విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ లు హీరోలుగా నటించనున్న ఈ సినిమాకి సంబంధించిన అధికారిక పూజా కార్యక్రమాలను ఇవాళ చాలా గ్రాండ్‌గా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్​పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడే ప్రాజెక్ట్​ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం పూజా కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Anil Ravipudi New Movie Pooja Ceremony Live: టాలీవుడ్ మోస్ట్ సక్సెస్​ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కీలక ప్రకటన చేశారు. తన తదుపరి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు కిక్కిచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. తాను నెక్ట్స్ తెరకెక్కించనున్న సినిమా వివరాలను ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. నందమూరి కల్యాణ్​రామ్ - దగ్గుబాటి వెంకటేశ్​తో మల్టీస్టారర్ సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "మొదటి వందకోట్ల బొమ్మ కొట్టిన హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్, మొదటిసారి బొమ్మ తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో నందమూరి కల్యాణ్​రామ్​ గారితో కలిసి 2027 మొదటి పండగకు మీ ముందుకు వస్తున్నాం" అని అనిల్ రావిపూడి ఓ స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులకు ఫుల్​ స్టాప్ పడిపోయింది. విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ లు హీరోలుగా నటించనున్న ఈ సినిమాకి సంబంధించిన అధికారిక పూజా కార్యక్రమాలను ఇవాళ చాలా గ్రాండ్‌గా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్​పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడే ప్రాజెక్ట్​ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి. ప్రస్తుతం పూజా కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : June 18, 2026 at 10:03 AM IST

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TAGGED:

ANIL RAVIPUDI NEW MOVIE
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ANIL RAVIPUDI NEW MOVIE POOJA LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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