LIVE: ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ది ఉత్సవాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AU CENTENARY CELEBRATIONS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 4:12 PM IST
Andhra University Centenary Celebrations LIVE: నేడు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఐటీ మినిష్టర్ నారా లోకేశ్ పర్యటిస్తున్నారు. ఉపరాష్ట్రపతికి సీఎం స్వాగతం పలికారు. ఉపరాష్ట్రపతితో కలిసి ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ది ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఒకరోజు ఆర్కే బీచ్లోని కాళీమాత టెంపుల్ వద్ద ‘వనితా వేవ్ @100’ శతాబ్ది వాక్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర ప్రజలు, మహిళలు, వందలాది మంది అమ్మాయిలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. మరో రోజు ఏయూ క్యాంపస్ విద్యుత్తు కాంతులతో ధగధగలాడింది. ఏయూ ప్రాంగణంలో ఏ విభాగం చూసినా రాత్రివేళ రంగురంగుల విద్యుత్తు దీపాలతో వెలుగులీతోన్నాయి. పచ్చని చెట్లు కాంతులతో నిండిపోయాయి. భవనాలన్నీ మెరిసిపోతున్నాయి. ఉత్సవాల ముగింపు నేపథ్యంలో క్యాంపస్ను విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు. రాత్రికి విశాఖలోనే చంద్రబాబు, లోకేశ్ బస చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ది ఉత్సవాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
