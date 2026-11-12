Live: 4 నగరపాలికలు, 19 పురపాలికలకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 12:49 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 1:18 PM IST
Andhra Pradesh SEC Live : పెండింగ్లో ఉన్న 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం గురువారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తొలిదశ పంచాయతీలతో పాటే వీటికీ ఈ నెల 26నే పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ షెడ్యూల్లో మార్పేమీ లేదు. 3 దశల్లో నిర్వహించే పంచాయతీల ఎన్నికలకు ఎన్నికల కమిషనర్ పునేఠా గురువారం ఒకేసారి నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేశారు. పెండింగ్ కోర్టు కేసుల పరిష్కారంతో 4 నగరపాలక సంస్థలు, 19 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు కలిపి మొత్తం 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో రెండోదశ ఎన్నికలకు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. వీటికి తొలిదశ పంచాయతీలతో పాటు పోలింగ్ నిర్వహణకు కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయడంతో ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో 15 జిల్లాల్లో పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు 26న పోలింగ్ నిర్వహించి 28న ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. ఎక్కడైనా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగితే 27న రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. 28న ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుంది.
Andhra Pradesh SEC Live : పెండింగ్లో ఉన్న 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం గురువారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తొలిదశ పంచాయతీలతో పాటే వీటికీ ఈ నెల 26నే పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ షెడ్యూల్లో మార్పేమీ లేదు. 3 దశల్లో నిర్వహించే పంచాయతీల ఎన్నికలకు ఎన్నికల కమిషనర్ పునేఠా గురువారం ఒకేసారి నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేశారు. పెండింగ్ కోర్టు కేసుల పరిష్కారంతో 4 నగరపాలక సంస్థలు, 19 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు కలిపి మొత్తం 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో రెండోదశ ఎన్నికలకు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. వీటికి తొలిదశ పంచాయతీలతో పాటు పోలింగ్ నిర్వహణకు కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయడంతో ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో 15 జిల్లాల్లో పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు 26న పోలింగ్ నిర్వహించి 28న ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. ఎక్కడైనా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగితే 27న రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. 28న ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుంది.