రూ.200 కోట్లతో 17 అంతస్తులు - అమరావతిలో ఆప్కాబ్ కార్యాలయం - APCOB BULDING
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 1:27 PM IST
APCOB Building in Amaravati : అమరావతి రాజధాని నగరంలో రూ.200 కోట్ల వ్యయంతో ఆప్కాబ్ కోసం ఒక విశిష్టమైన భవనం రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ మొత్తంలో రూ.87 కోట్లు భవన నిర్మాణానికి రూ.113 కోట్లు ఇంటీరియర్ పనులు, ఇతర సౌకర్యాల కల్పనకు కేటాయించారు. నిర్మాణ పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం CRDA 'సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్' (Seed Access Road) పక్కన 0.495 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించింది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్తో పాటు 17 అంతస్తులతో నిర్మితమవుతున్న ఈ భవనం పైభాగంలో హెలిప్యాడ్ కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులో APCOB పరిపాలనా కార్యాలయం ఐటీ (IT) విభాగాలు, అలాగే చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ల కార్యాలయ గదులు వంటి వివిధ సదుపాయాలు ఉంటాయి. దీని మొత్తం నిర్మాణ విస్తీర్ణం 2.09 లక్షల చదరపు అడుగులుగా ఉంటుంది. "APCOB" అనే అక్షరాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ భవన రూపకల్పన జరుగుతోంది. నిర్మాణ బాధ్యతలను APIICకి అప్పగించగా, IIT హైదరాబాద్ - విజయవాడలోని స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ సంస్థలు దీనికి సాంకేతిక సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి.
APCOB Building in Amaravati : అమరావతి రాజధాని నగరంలో రూ.200 కోట్ల వ్యయంతో ఆప్కాబ్ కోసం ఒక విశిష్టమైన భవనం రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ మొత్తంలో రూ.87 కోట్లు భవన నిర్మాణానికి రూ.113 కోట్లు ఇంటీరియర్ పనులు, ఇతర సౌకర్యాల కల్పనకు కేటాయించారు. నిర్మాణ పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం CRDA 'సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్' (Seed Access Road) పక్కన 0.495 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించింది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్తో పాటు 17 అంతస్తులతో నిర్మితమవుతున్న ఈ భవనం పైభాగంలో హెలిప్యాడ్ కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులో APCOB పరిపాలనా కార్యాలయం ఐటీ (IT) విభాగాలు, అలాగే చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ల కార్యాలయ గదులు వంటి వివిధ సదుపాయాలు ఉంటాయి. దీని మొత్తం నిర్మాణ విస్తీర్ణం 2.09 లక్షల చదరపు అడుగులుగా ఉంటుంది. "APCOB" అనే అక్షరాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ భవన రూపకల్పన జరుగుతోంది. నిర్మాణ బాధ్యతలను APIICకి అప్పగించగా, IIT హైదరాబాద్ - విజయవాడలోని స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ సంస్థలు దీనికి సాంకేతిక సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి.