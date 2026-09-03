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ఒకే యాప్‌ వేదికగా ప్రభుత్వ సేవలు - ఈ నెలాఖరుకు అందుబాటులోకి

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ఒకే యాప్‌ వేదికగా ప్రభుత్వ సేవలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 6:40 PM IST

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Updated : September 3, 2026 at 6:48 PM IST

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AP Single Government Services App : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ సేవలన్నింటినీ ఒకే వేదికపైకి తెచ్చేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నెలాఖరు నాటికి దీనికోసం ఒక ప్రత్యేక యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఆర్టీజీఎస్ విభాగం ఇందుకోసం చేసిన కసరత్తు దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. ప్రస్తుతం 'మన మిత్ర' వాట్సాప్ ద్వారా అందిస్తున్న సేవలు కూడా ఈ కొత్త యాప్ ద్వారానే లభించనున్నాయి. ఈ వినూత్న యాప్ గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. యాప్‌ను అధికారికంగా తీసుకురావడానికి ముందే, ఈ వారంలో ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించనున్నారు.

ఈ యాప్‌లో ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) అసిస్టెంట్ ఫీచర్‌ను ప్రత్యేకంగా జోడిస్తున్నారు. దీనివల్ల వినియోగదారులకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఎంతో సులభం కానుంది. దరఖాస్తుదారులు అడిగే పలు రకాల సేవలను కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే పరిశీలించి ఆమోదిస్తారు. ఆ వెంటనే వారికి అవసరమైన ధ్రువీకరణ పత్రాలను కూడా సులభంగా జారీ చేస్తారు. ఈ మేరకు యాప్‌ను అత్యంత వేగంగా, సురక్షితంగా పనిచేసేలా సిద్ధం చేస్తున్నామని ఆర్టీజీఎస్ సీఈవో ప్రఖర్ జైన్ ఈటీవీ భారత్‌కు ఇచ్చిన ముఖాముఖిలో వెల్లడించారు.

AP Single Government Services App : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ సేవలన్నింటినీ ఒకే వేదికపైకి తెచ్చేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నెలాఖరు నాటికి దీనికోసం ఒక ప్రత్యేక యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఆర్టీజీఎస్ విభాగం ఇందుకోసం చేసిన కసరత్తు దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. ప్రస్తుతం 'మన మిత్ర' వాట్సాప్ ద్వారా అందిస్తున్న సేవలు కూడా ఈ కొత్త యాప్ ద్వారానే లభించనున్నాయి. ఈ వినూత్న యాప్ గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. యాప్‌ను అధికారికంగా తీసుకురావడానికి ముందే, ఈ వారంలో ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించనున్నారు.

ఈ యాప్‌లో ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) అసిస్టెంట్ ఫీచర్‌ను ప్రత్యేకంగా జోడిస్తున్నారు. దీనివల్ల వినియోగదారులకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఎంతో సులభం కానుంది. దరఖాస్తుదారులు అడిగే పలు రకాల సేవలను కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే పరిశీలించి ఆమోదిస్తారు. ఆ వెంటనే వారికి అవసరమైన ధ్రువీకరణ పత్రాలను కూడా సులభంగా జారీ చేస్తారు. ఈ మేరకు యాప్‌ను అత్యంత వేగంగా, సురక్షితంగా పనిచేసేలా సిద్ధం చేస్తున్నామని ఆర్టీజీఎస్ సీఈవో ప్రఖర్ జైన్ ఈటీవీ భారత్‌కు ఇచ్చిన ముఖాముఖిలో వెల్లడించారు.

Last Updated : September 3, 2026 at 6:48 PM IST

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TAGGED:

RTGS APP
MANA MITRA WHATSAPP SERVICES
PRAKHAR JAIN ON GOVT SERVICES APP
RTGS SINGLE APP
AP SINGLE GOVERNMENT SERVICES APP

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