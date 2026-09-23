ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లు బలోపేతం - అందుబాటులోకి 26 మొబైల్ యూనిట్లు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 7:18 PM IST
Andhra Pradesh Mobile Forensic Unit : ఒక నేరం జరిగినప్పుడు, అందరూ మొదట గమనించే విషయాలు ఏమిటంటే అది ఎలా జరిగింది? ఎవరు చేసి ఉండవచ్చు? దానికి సంబంధించి ఏవైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా అనేది. ఏ నేరంలోనైనా ఆధారాలు సేకరించడం కీలకం. ఫోరెన్సిక్ ఎంత బలంగా ఉంటే అంత కచ్చితంగా సంఘటనా స్థలంలో ఆధారాలు సేకరించేందుకు వీలవుతుంది. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ల్యాబ్లను బలోపేతం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే 26 మొబైల్ ఫోరెన్సిక్ యూనిట్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అత్యాధునిక పరిజ్ఞానంతో పని చేసే పరికరాలనూ ఏర్పాటు చేసింది. సైబర్ నేరాల్లో కీలకమైన డేటా కలెక్షన్ చేసేందుకు డేటా కిట్స్ కొనుగోలు చేసింది. లైంగిక వేధింపుల కేసుల్లోనూ కచ్చితమైన ఆధారాలు సేకరించేందుకు వీలుగా అత్యాధునిక సాంకేతికతను అందించింది. ఈ మొబైల్ ఫోరెన్సిక్ యూనిట్లు ఎలా పని చేస్తాయి? నిందితులకు శిక్ష పడడంలో ఇవి ఏ విధంగా తోడ్పడతాయి? ఈ వివరాలపై ఏపీ ఫోరెన్సిక్ అధికారులు మరిన్ని వివరాలు తెలిపారు.
Andhra Pradesh Mobile Forensic Unit : ఒక నేరం జరిగినప్పుడు, అందరూ మొదట గమనించే విషయాలు ఏమిటంటే అది ఎలా జరిగింది? ఎవరు చేసి ఉండవచ్చు? దానికి సంబంధించి ఏవైనా ఆధారాలు ఉన్నాయా అనేది. ఏ నేరంలోనైనా ఆధారాలు సేకరించడం కీలకం. ఫోరెన్సిక్ ఎంత బలంగా ఉంటే అంత కచ్చితంగా సంఘటనా స్థలంలో ఆధారాలు సేకరించేందుకు వీలవుతుంది. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ల్యాబ్లను బలోపేతం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే 26 మొబైల్ ఫోరెన్సిక్ యూనిట్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అత్యాధునిక పరిజ్ఞానంతో పని చేసే పరికరాలనూ ఏర్పాటు చేసింది. సైబర్ నేరాల్లో కీలకమైన డేటా కలెక్షన్ చేసేందుకు డేటా కిట్స్ కొనుగోలు చేసింది. లైంగిక వేధింపుల కేసుల్లోనూ కచ్చితమైన ఆధారాలు సేకరించేందుకు వీలుగా అత్యాధునిక సాంకేతికతను అందించింది. ఈ మొబైల్ ఫోరెన్సిక్ యూనిట్లు ఎలా పని చేస్తాయి? నిందితులకు శిక్ష పడడంలో ఇవి ఏ విధంగా తోడ్పడతాయి? ఈ వివరాలపై ఏపీ ఫోరెన్సిక్ అధికారులు మరిన్ని వివరాలు తెలిపారు.