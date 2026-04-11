సవాళ్లను స్వీకరించి ముందుకు సాగాలి - యువతకు నారా లోకేశ్​ పిలుపు - LOKESH SPEECH AT BENGALURU

న్‌ఉడ్‌ హై ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూల్‌ ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన లోకేశ్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 9:56 AM IST

Lokesh Speech At Greenwood High International School Bengaluru :  యువత సవాళ్లను స్వీకరించి ముందుకు సాగాలని మంత్రి లోకేశ్‌ పిలుపునిచ్చారు. ఓటమి ఎదురవగానే కుంగిపోకూడదన్నారు. కారణాలను సమీక్షించుకుంటే విజయాలు దగ్గరవుతాయన్నారు. పాదయాత్ర తర్వాత తనకు వాస్తవిక సమాజం, జీవితం అంటే ఏంటో తెలిసిందన్నారు. 

బెంగళూరు సర్జాపూర్‌లో ప్రముఖ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ సంస్థ సత్వా గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలోని గ్రీన్‌ఉడ్‌ హై ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూల్‌ I.B. డిప్లొమా ప్రొగ్రామ్‌ గ్రాడ్యుయేషన్‌ డేకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. గ్రీన్‌ఉడ్‌ స్కూల్‌ గ్లోబల్‌ సిటిజన్స్‌ను తయారు చేస్తుండటం గర్వకారణమని లోకేశ్‌ తెలిపారు. విద్యార్థులకు సాధించాలనే ఆకలి ఎప్పుడూ ఉండాలని సూచించారు. తల్లితో చెప్పలేని పని ఏదీ చేయకూడదన్నారు.

 విద్య అంటే నువ్వేం నేర్చుకున్నావని కాదు. ఎలా నేర్చుకున్నావనేది ముఖ్యం. అది నేను ఇక్కడ చూశాను. ఇక్కడి విధానాలను పరీక్షల కోసం కాదు జీవితం కోసం సిద్ధం చేస్తున్నాయి. ఎన్నడూ లేనంతా వేగంగా పరివర్తనం చెందుతున్న ప్రపంచంలోకి ప్రస్తుతం మీరు అడుగు పెడుతున్నారు. సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఉద్యోగాలు మారుతున్నాయి. పరిశ్రమలు రూపాంతరం చెందుతున్నాయి. మీరు ప్రతీది స్వీకరించేందుకు ఉత్సుకతతో ఉండాలి. సాధించాలనే పట్టుదల మీలో ఉండాలి. జ్ఞానం మారుతుంది కానీ విలువలు మారవు. విజయం సాధించిన ప్రతి విద్యార్థి వెనుక తల్లిదండ్రుల త్యాగం, సహనం, ప్రేమ, వెలకట్టలేని మద్దతు ఉంటాయి. తల్లిదండ్రులు విజయం, ఓటముల్లో మన వెంటే ఉంటారు. ఉపాధ్యాయులు మన భవిష్యత్తును చెక్కే శిల్పులు. గ్రీన్‌ఉడ్‌ హై స్కూల్‌ చాలా గొప్పది. మీలాంటి ఆత్మవిశ్వాసం గల గ్లోబల్‌ సిటిజన్స్‌ను తయారు చేస్తుంది. మీరు ఎదిగే సమయంలో మూడు విషయాలు గుర్తు పెట్టుకోండి. గొప్పగా ఆలోచించండి కానీ నిలకడగా ఉండండి. కష్టపడి పనిచేయండి అలాగే నీతిగా ఉండండి. మీ విజయంలో ఇతరులను భాగస్వాములు చేయండి. మీరు పట్టభద్రులు మాత్రమే కాదు మా మార్గదర్శకులు. ఇతర దేశాలకు వెళ్లండి. హద్దులు తొలగించండి. పరిష్కారాలు సృష్టించండి. తిరిగి రండి దేశానికి సేవ చేయండి. ముందుండి నడిపించేందుకు మీలాంటి యువత మాకు కావాలి -  నారా లోకేశ్‌, మంత్రి 

Lokesh Speech At Greenwood High International School Bengaluru :  యువత సవాళ్లను స్వీకరించి ముందుకు సాగాలని మంత్రి లోకేశ్‌ పిలుపునిచ్చారు. ఓటమి ఎదురవగానే కుంగిపోకూడదన్నారు. కారణాలను సమీక్షించుకుంటే విజయాలు దగ్గరవుతాయన్నారు. పాదయాత్ర తర్వాత తనకు వాస్తవిక సమాజం, జీవితం అంటే ఏంటో తెలిసిందన్నారు. 

బెంగళూరు సర్జాపూర్‌లో ప్రముఖ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ సంస్థ సత్వా గ్రూప్‌ ఆధ్వర్యంలోని గ్రీన్‌ఉడ్‌ హై ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూల్‌ I.B. డిప్లొమా ప్రొగ్రామ్‌ గ్రాడ్యుయేషన్‌ డేకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. గ్రీన్‌ఉడ్‌ స్కూల్‌ గ్లోబల్‌ సిటిజన్స్‌ను తయారు చేస్తుండటం గర్వకారణమని లోకేశ్‌ తెలిపారు. విద్యార్థులకు సాధించాలనే ఆకలి ఎప్పుడూ ఉండాలని సూచించారు. తల్లితో చెప్పలేని పని ఏదీ చేయకూడదన్నారు.

 విద్య అంటే నువ్వేం నేర్చుకున్నావని కాదు. ఎలా నేర్చుకున్నావనేది ముఖ్యం. అది నేను ఇక్కడ చూశాను. ఇక్కడి విధానాలను పరీక్షల కోసం కాదు జీవితం కోసం సిద్ధం చేస్తున్నాయి. ఎన్నడూ లేనంతా వేగంగా పరివర్తనం చెందుతున్న ప్రపంచంలోకి ప్రస్తుతం మీరు అడుగు పెడుతున్నారు. సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఉద్యోగాలు మారుతున్నాయి. పరిశ్రమలు రూపాంతరం చెందుతున్నాయి. మీరు ప్రతీది స్వీకరించేందుకు ఉత్సుకతతో ఉండాలి. సాధించాలనే పట్టుదల మీలో ఉండాలి. జ్ఞానం మారుతుంది కానీ విలువలు మారవు. విజయం సాధించిన ప్రతి విద్యార్థి వెనుక తల్లిదండ్రుల త్యాగం, సహనం, ప్రేమ, వెలకట్టలేని మద్దతు ఉంటాయి. తల్లిదండ్రులు విజయం, ఓటముల్లో మన వెంటే ఉంటారు. ఉపాధ్యాయులు మన భవిష్యత్తును చెక్కే శిల్పులు. గ్రీన్‌ఉడ్‌ హై స్కూల్‌ చాలా గొప్పది. మీలాంటి ఆత్మవిశ్వాసం గల గ్లోబల్‌ సిటిజన్స్‌ను తయారు చేస్తుంది. మీరు ఎదిగే సమయంలో మూడు విషయాలు గుర్తు పెట్టుకోండి. గొప్పగా ఆలోచించండి కానీ నిలకడగా ఉండండి. కష్టపడి పనిచేయండి అలాగే నీతిగా ఉండండి. మీ విజయంలో ఇతరులను భాగస్వాములు చేయండి. మీరు పట్టభద్రులు మాత్రమే కాదు మా మార్గదర్శకులు. ఇతర దేశాలకు వెళ్లండి. హద్దులు తొలగించండి. పరిష్కారాలు సృష్టించండి. తిరిగి రండి దేశానికి సేవ చేయండి. ముందుండి నడిపించేందుకు మీలాంటి యువత మాకు కావాలి -  నారా లోకేశ్‌, మంత్రి 

