LIVE: ఏపీ శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

thumbnail
Andhra Pradesh Legislative Council Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:45 AM IST

1 Min Read
Andhra Pradesh Legislative Council Live : ఉభయ సభల్లో చర్చలు వాడీవేడిగా కొనసాగుతున్నాయి. శాసనమండలిలో నేడు తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ వ్యవహారంపై ప్రభుత్వ ప్రకటన, లఘు చర్చ కొనసాగించారు. వేట్లపాలెం గ్రామంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంపై హోంమంత్రి అనిత వివరణ ఇచ్చారు. మండలిలో వ్యవసాయం, పెట్టుబడులపై లఘు చర్చ జరిగింది. అసెంబ్లీలో ఆమోదం లభించిన బిల్లులకు నేడు మండలిలో ఆమోదం తెలిపారు. ప్రజా పద్దుల కమిటీ నివేదికను సభ్యులు మండలిలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రశ్నోత్తరాల్లో భాగంగా అసెంబ్లీ, మండలిలో సభ్యుల ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇచ్చారు. సీబీఐ నేతృత్వంలో సుప్రీంకోర్టు నియమించిన సిట్ కల్తీ విషయాన్ని నిర్ధారిస్తే కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. అలాగే నేడు ద్రవ్య వినిమయ బిల్లును ఆర్థికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు. అనంతరం ఆ బిల్లుకు శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. అసెంబ్లీలో నేడు కాగ్ నివేదికలు సమర్పించారు. ప్రస్తుతం శాసనమండలి సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

TAGGED:

MANDALI LIVE
LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
ANDHRA PRADESH BUDGET SESSION 2026
AP BUDGET SESSIONS 2026 LIVE
AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

