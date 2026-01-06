ETV Bharat / Videos

నిరుద్యోగులకు అండగా కౌశలం పథకం - అన్నీ సచివాలయాల్లో నమూనా స్కిల్‌ టెస్ట్‌ - JOB OPPURTUNITIES FOR YOUTH

ఏపీ ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్‌ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 8:39 PM IST

Job Oppurtunities For Youth :  ప్రస్తుత తరుణంలో డిగ్రీ, పీజీ, ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసుకుని ఉపాధి అవకాశాల కోసం, స్థిరమైన ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం నిరీక్షిస్తున్న వారు రాష్ట్రంలో కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు. అలాంటి వారికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఐటీ శాఖ కీలక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. ఆ ప్రణాళికకు శ్రీకారం చుట్టింది. యువత, కంపెనీలు, జాబ్‌ అగ్రిగేటర్ల మధ్య ఈ ప్రణాళిక ఒక వారధిలా పని చేసేలా ఓ పోర్టల్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్రంలో ఉన్న 24 లక్షల మంది యువత వారి అర్హతలు, నైపుణ్యాలను ఆధారంగా చేసుకొని విశ్లేషణ చేపట్టి దానిని పరిగణలోకి తీసుకుంది. ఈ ప్రణాళికకు జాతీయ స్థాయిలో విస్తృుత ప్రచారం కల్పించే దిశగా ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు, మరింత సమాచారం ఏపీ ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్‌ మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. 

JOB OPPURTUNITIES FOR YOUTH
AP IT DEPARTMENT SECRETARY
AP IT DEPARTMENT SECRETARY ON JOBS
KATAMANENI BHASKAR
JOB OPPURTUNITIES FOR YOUTH

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

