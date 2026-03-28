అమరావతిపై మీ విధానమేంటి జే టర్న్ జగన్? - లోకేశ్ - LOKESH QUESTIONS JAGAN
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 11:53 AM IST
Lokesh Questions Jagan On Amaravati Capital : అమరావతిపై జగన్కు లోకేశ్ సూటిగా ప్రశ్నలు సంధించారు. 'అమరావతిపై మీ విధానమేంటి జే టర్న్ జగన్?' అని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఐటీ, విద్య శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ నిలదీశారు. 2014-19 మధ్య అమరావతికి మద్దతుగా, అధికారంలోకి వచ్చాక మూడు రాజధానులు ప్రకటించడం వరకూ సహా వివిధ సందర్భాల్లో జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియోలను ఆయన ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. ఇవాళ అసెంబ్లీకొచ్చి ఇవే చెప్పొచ్చు కదా? అని ప్రశ్నించారు. ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని అనేది తమ నినాదమైతే, అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ తమ విధానమని స్పష్టం చేశారు. 2014-19 మధ్య ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో అమరావతికి అనుకూలంగా జగన్ వివిధ సందర్భాల్లో చేసిన వ్యాఖ్యలు, 2019 లో అధికారంలోకి వచ్చాక అసెంబ్లీలో మూడు రాజధానుల ప్రకటన వరకూ జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను లోకేష్ తన వీడియోలో జోడించారు. ప్రస్తుతం ఇది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది.
