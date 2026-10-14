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Live: ఏపీ ఎన్నికల కమిషనర్‌ అనిల్‌చంద్ర పునేఠా మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

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ఏపీ ఎన్నికల కమిషనర్‌ మీడియా సమావేశం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 3:26 PM IST

|

Updated : October 14, 2026 at 4:21 PM IST

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AP Election Commission Live : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో మేయర్, ఛైర్‌పర్సన్‌ స్థానాలకు సోమవారం నాడు ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయడంతో ఎన్నికల వేడి మొదలైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 106 మున్సిపాల్టీలు, 17 నగరపాలికలకు రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాయి. తొలివిడతలో 100 పట్టణ స్థానికసంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. రెండో విడతలో మిగిలిన 23 చోట్ల ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ అనిల్‌చంద్ర పునేఠా మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు అనేక ఏళ్లుగా అమలులో ఉన్న విధానమే ఇప్పుడూ అమలు చేస్తున్నామని, ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చే సమయంలో కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోలేమని అనిల్‌చంద్ర పునేఠా స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ ఉదయం 11.30 గంటలకే మీడియా సమావేశం పెట్టాలని ముందుగా నిర్ణయించినప్పటికీ పలు కారణాల వల్ల దానిని మధ్యాహ్నానికి వాయిదా వేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన వివరాలను గవర్నర్‌ ఎస్‌.అబ్దుల్‌ నజీర్‌కు ఎస్‌ఈసీ నిన్న నివేదించిన విషయం తెలిసిందే.

AP Election Commission Live : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో మేయర్, ఛైర్‌పర్సన్‌ స్థానాలకు సోమవారం నాడు ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయడంతో ఎన్నికల వేడి మొదలైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 106 మున్సిపాల్టీలు, 17 నగరపాలికలకు రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాయి. తొలివిడతలో 100 పట్టణ స్థానికసంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. రెండో విడతలో మిగిలిన 23 చోట్ల ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ అనిల్‌చంద్ర పునేఠా మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు అనేక ఏళ్లుగా అమలులో ఉన్న విధానమే ఇప్పుడూ అమలు చేస్తున్నామని, ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చే సమయంలో కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోలేమని అనిల్‌చంద్ర పునేఠా స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ ఉదయం 11.30 గంటలకే మీడియా సమావేశం పెట్టాలని ముందుగా నిర్ణయించినప్పటికీ పలు కారణాల వల్ల దానిని మధ్యాహ్నానికి వాయిదా వేశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన వివరాలను గవర్నర్‌ ఎస్‌.అబ్దుల్‌ నజీర్‌కు ఎస్‌ఈసీ నిన్న నివేదించిన విషయం తెలిసిందే.

Last Updated : October 14, 2026 at 4:21 PM IST

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TAGGED:

ELECTION COMMISSION LIVE
ఏపీ ఎన్నికల కమిషనర్‌ మీడియా సమావేశం
AP ELECTION COMMISSION LIVE

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