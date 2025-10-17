జర్మనీ అమ్మాయి-నెల్లూరు అబ్బాయి - ఘనంగా వివాహం - NELLORE BOY MARRIES GERMAN GIRL
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 4:44 PM IST
Andhra Boy Married German Girl in Nellore: ఈ ఇద్దరిదీ ఊరు కాని ఊరు. దేశం కాని దేశం. ఒకరి భాష మరొకరికి రాదు. అయినా వారి హృదయాలు కలిశాయి. ప్రేమకు ఎల్లలు లేవని నిరూపించిన ఈ జంట ఇప్పుడు పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు. తాజాగా నెల్లూరు నగరంలో జరిగిన జర్మనీ అమ్మాయితో ఆంధ్రా అబ్బాయి వివాహ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామా!
నెల్లూరు అబ్బాయి, జర్మనీ అమ్మాయి మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. నెల్లూరు నగరంలోని ఓ కల్యాణ మండపంలో వీరి వివాహం వైభవంగా జరిగింది. నెల్లూరు నగరానికి చెందిన గిరీష్ జర్మనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అక్కడ నర్సుగా ఉన్న కథరీనాతో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారింది. 3 సంవత్సరాలుగా ప్రేమించుకుంటున్న వీరు కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించి హిందూ సంప్రదాయ పద్దతిలో వివాహం చేసుకున్నారు. జర్మనీ నుంచి వచ్చిన అతిధులు సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో వివాహ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు, బంధువుల సమక్షంలో ఘనంగా వివాహం జరిగింది.
