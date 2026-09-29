అనంతలో రెచ్చిపోయిన గొలుసు దొంగలు - ఒంటరి మహిళలే లక్ష్యం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 1:10 PM IST
Chain snatchers In Anantapur District : అనంతపురం నగరంలో గొలుసు దొంగలు కలకలం సృష్టించారు. ఒంటరిగా వెళ్తున్న మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, దుండగులు ఐదు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వారి మెడలోని గొలుసులను లాక్కెళ్లారు. అనంతపురంలోని వినాయక్ నగర్, సాయి నగర్, రాప్తాడు పరిధిలోని రుద్రంపేట బైపాస్, బుక్కరాయసముద్రం మండలంలోని రెండు ప్రాంతాలలో ఇలా మొత్తం ఐదు చోట్ల ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చిన ఇద్దరు యువకులు ఈ దొంగతనాలకు పాల్పడ్డారు. ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలోనూ యువకులు దొంగతనాలకు పాల్పడటం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. వినాయక్ నగర్లో లక్ష్మి, సాయి నగర్లో శ్యామల అనే మహిళల మెడలోని గొలుసులు అపహరణకు గురయ్యాయి. ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా వృద్ధ మహిళలే లక్ష్యంగా దాడులు జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అధికారులు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు, ఆయా ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు. అనంతపురంలో ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో గొలుసు దొంగతనం ఘటనలు అకస్మాత్తుగా జరగడంతో నగరవాసులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
Chain snatchers In Anantapur District : అనంతపురం నగరంలో గొలుసు దొంగలు కలకలం సృష్టించారు. ఒంటరిగా వెళ్తున్న మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని, దుండగులు ఐదు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వారి మెడలోని గొలుసులను లాక్కెళ్లారు. అనంతపురంలోని వినాయక్ నగర్, సాయి నగర్, రాప్తాడు పరిధిలోని రుద్రంపేట బైపాస్, బుక్కరాయసముద్రం మండలంలోని రెండు ప్రాంతాలలో ఇలా మొత్తం ఐదు చోట్ల ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చిన ఇద్దరు యువకులు ఈ దొంగతనాలకు పాల్పడ్డారు. ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలోనూ యువకులు దొంగతనాలకు పాల్పడటం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. వినాయక్ నగర్లో లక్ష్మి, సాయి నగర్లో శ్యామల అనే మహిళల మెడలోని గొలుసులు అపహరణకు గురయ్యాయి. ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా వృద్ధ మహిళలే లక్ష్యంగా దాడులు జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అధికారులు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు, ఆయా ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు. అనంతపురంలో ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో గొలుసు దొంగతనం ఘటనలు అకస్మాత్తుగా జరగడంతో నగరవాసులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.